Gründerwettbewerb: Bad Saulgau steht im Landesfinale

Daumen drücken – oder noch besser: Für Bad Saulgau abstimmen, heißt es am Donnerstag, 3. Dezember. Denn die Gründerinitiative Bad Saulgau tritt dann beim Landesfinale „Startup BW local“ an. Bei dem vom Wirtschaftsministerium initiierten Wettbewerb geht es um die gründungsfreundlichsten Kommune 2020 in Baden-Württemberg. Mit dem Einzug ins Finale steht Bad Saulgau bereits unter den besten Drei in seiner Größenklasse. Der Wettbewerb wird ab 13.15 Uhr live online gestreamt.

Erst vor wenigen Wochen haben sich zehn Jungunternehmer und Existenzgründer sowie die städtische Wirtschaftsförderung in der Gründerinitiative Bad Saulgau zusammengefunden. Unter dem Slogan „Natürlich Durchstarten“ hat sich die Initiative das Ziel gesetzt, eine Plattform für Erfahrungsaustausch, Unterstützung, Netzwerk und Wissensvermittlung aufzubauen und damit Jungunternehmer bei der Existenzgründung zu unterstützen. Mittlerweile ist die Gründerinitiative auf 40 Interessierte angestiegen.

Entstanden ist die Gründerinitiative, als eine Jungunternehmerin Anfang des Jahres auf die städtische Wirtschaftsförderung zugekommen war und ihre Herausforderungen in der Vor- und Nachgründungsphase schilderte. Die städtische Wirtschaftsförderung hatte daraufhin die Idee, am Landeswettbewerb „Start-up BW local“ teilzunehmen und hierfür gemeinsam mit der Firma Gründerschiff aus Konstanz ein Konzept zu erarbeiten. Am 14. April ging es zur Hauptrunde des Wettbewerbs nach Stuttgart. Mit dem Konzept der Gründerinitiative Bad Saulgau konnte Bad Saulgau überzeugen, trägt seitdem das Prädikat gründungsfreundliche Kommune 2020/2021 – und schaffte sogar den Sprung ins Landesfinale.

Für das Finale musste wiederum ein dreiminütiges „Selfmade“-Video eingereicht werden. Der Clip für das Bad Saulgauer Konzept ist zwischenzeitlich dank der Mitwirkung und des Einsatzes der Initiatoren im Kasten. Auch wenn das Landesfinale am Donnerstag, 3. Dezember, virtuell stattfinden muss, hat das Publikum die Möglichkeit, online live mit dabei zu sein und über die Sieger mit abzustimmen. Gestreamt wird der Wettbewerb unter www.startupbw.de/live.

Angesetzt ist das Finale von 13.15 bis etwa 14.30 Uhr. Nach dem Bad Saulgauer Videobeitrag stellen sich die Initiatorin der Gründerinitiative, Sonja Beutel, sowie Ilona Boos und Thomas Schäfers von der städtischen Wirtschaftsförderung in einer dreiminütigen Fragerunde der Online-Jury. Die Gründerinitiative hofft deshalb auf das Bad Saulgauer Publikum, das sich am 3. Dezember an den Rechner setzt und für das Konzept der Gründungsinitiative abstimmt. Unabhängig von der endgültigen Platzierung sind die Auszeichnung und der Einzug ins Landesfinale aber bereits ein toller Erfolg für die Initiative und eine Bestätigung für das Engagement aller Beteiligten – und deshalb auch eine große Motivation den begonnenen Prozess mit Hochdruck weiterzuverfolgen.