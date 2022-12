Großer Kessel fasst 300 Liter Feuerzangenbowle

Für die Adventszeit hat sich der Gewerbeverein Unser Bad Saulgau (UBS) eine in der Region einzigartige Veranstaltung einfallen lassen: eine Feuerzangenbowle am Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr auf dem Marktplatz. Aus einem großen Kessel schöpfen die Mitglieder des UBS den Besuchern die Feuerzangenbowle mit Rum und Rotwein in die Tassen. Passend und zeitgleich dazu wird der gleichnamige Filmklassiker mit Heinz Rühmann gezeigt.

Im Großraum Stuttgart

Der Aufwand für die gemeinsame Veranstaltung von UBS, der Stadt Bad Saulgau und der Tourismusbetriebsgesellschaft ist nicht zu unterschätzen. Nach dem Markt am Samstagmorgen wird gegen 14 Uhr mit dem Aufbau begonnen.

Den Kessel aus Kupfer und die beim Open-Air-Kino im Sommer installierte Leinwand für die Filmvorführung bringt ein Geschäftspartner von Kinobetreiber Jürgen Burth, stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe Einzelhandel, mit nach Bad Saulgau. Burths Geschäftspartner hat die Feuerzangenbowle schon öfter erfolgreich veranstaltet – in Vaihingen/Enz, in Ludwigsburg, im Großraum Stuttgart.

Jürgen Burth stellte in einer Sitzung der Fachgruppe Einzelhandel das Konzept vor. „Dem haben wir dankend zugestimmt“, sagt Ralf Neudörffer, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe Einzelhandel.

Rum und Rotwein

In den Kessel mit einem Durchmesser von etwa anderthalb Meter passen 300 Liter Feuerzangenbowle. Das macht umgerechnet 900 bis 1000 Tassen, aus denen das alkoholische Getränk getrunken werden kann.

„Wir würden uns freuen, wenn der Kessel anschließend leer ist“, sagt Ralf Neudörffer.

Die wichtigsten Zutaten für die Feuerzangenbowle sind Rum, Rotwein und Zuckerhut. 100 solcher Zuckerhüte werden bei der Veranstaltung am Samstag, 10. Dezember, von einem Zeremonienmeister in Rum angezündet, damit es brennend in die Flüssigkeit tropft.

„Das gibt eine schöne Flamme“, ergänzt Jürgen Burth.

Als Geschmacksverstärker kommen noch Orangen hinzu. Eine Tasse Feuerzangenbowle kostet 4,50 Euro. „Uns geht es aber nicht darum, damit Geld zu verdienen“, so Neudörffer. Stattdessen will der UBS den Besuchern eine besondere Veranstaltung anbieten und die Innenstadt beleben.

„Die Geselligkeit, das Miteinander stehen im Vordergrund“, so Neudörffer. Außer der Feuerzangenbowle gibt es auch noch Punsch für die Kinder. Aufgebaut wird zudem ein Imbisswagen und ein Crepes-Stand.

Mitglieder schenken aus

Gegen 18.30 Uhr beginnt dann die Filmvorführung der Komödie „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann in der Rolle des Oberprimaners Johannes Pfeiffer. Die Leinwand bekommt ihren Platz vor der Kirche. Der Marktplatz wird aber nicht bestuhlt sein.

Denn der Film soll nebenher angeschaut werden, zumal der Platz für eine Bestuhlung gar nicht ausreichen würde. „Wir wollen den Film und die Veranstaltung miteinander verbinden“, ergänzt Jürgen Burth, der an diesem Abend genug zu tun hat. Er und weitere Mitglieder des UBS werden den Besuchern das Getränk aus dem großen Kessel ausschenken, der etwas in der Höhe steht und von unten erhitzt wird.

Noch vor dem Weihnachtsdorf

Der UBS hat sich im Vorfeld dazu entschieden, die Veranstaltung dem am 14. Dezember beginnenden Weihnachtsdorf vorzuziehen. Jetzt hoffen die Veranstalter nur noch darauf, dass das Wetter trocken bleibt. Vom Konzept an sich sind jedenfalls alle Beteiligten überzeugt. „Wir lassen uns gerne positiv überraschen“, so Ralf Neudörffer.