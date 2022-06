Große Sprünge in Mathematik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim bundesweiten Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ konnten zahlreiche Schüler*innen des Störck-Gymnasiums wieder ihr Können unter Beweis stellen. Eine Teilnahme war in diesem Jahr online oder auch in Präsenz möglich. Auch wenn es nicht ganz für einen ersten Preis reichte, so konnten sich Vanessa Madlener, Anita Henkel und Lucas Cret je einen zweiten Preis sichern, Nina Baumgärtner erzielte einen dritten Preis. Alle vier wurden von Matthias Schweizer mit Urkunden und Preisen bedacht. Der größte Kängurusprung für die meisten richtig gelösten Aufgaben am Stück, der auch dem Wettbewerb seinen Namen gibt, gelang Anita Henkel (fehlt auf dem Bild). Sie war zudem die einzige Preisträgerin des Störck-Gymnasiums, die in Präsenz teilgenommen hatte. Die Teilnahmegebühr wurde vom Förderverein „Freunde des Störck-Gymnasiums“ gesponsert.