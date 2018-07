Gross will in den Wettkampfmodus

„Alles, was im Pool-Billard Rang und Namen hat“, umreißt Steffen Gross kurz das, was sich ihm ab dem heutigen Donnerstag bei der Europameisterschaft im Pool-Billard im niederländischen Veldhoven in den Weg stellt. In der Nähe von Rotterdam werden in den kommenden zwei Wochen die Europameister in allen Klassen gekürt. 550 Männer, Frauen, Senioren, Junioren lassen die Kugeln an den 60 Tischen im Kongresszentrum rollen. Denn erstmals trägt die European Pool-Billard Federation (EPBF) eine gemeinsame Europameisterschaft für alle Klassen aus, aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Verbandes.

Noch länger, nämlich knapp viereinhalb Jahrzehnte, steht der Bad Saulgauer Steffen Gross nun am Tisch mit dem Queue und versucht das Einlochen der Bälle in die Taschen der Tische zu perfektionieren. Zuletzt ist ihm das ziemlich gut gelungen. Bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften vor sechs Wochen sicherte er sich den Titel im 10-Ball (die SZ berichtete). Entsprechend gelöst wirkt Steffen Gross auch wenige Tage vor dem Beginn der Europameisterschaft.

Ganz anders die Titelkämpfe in Sindelfingen. Die waren zuvor überhaupt nicht nach dem Geschmack des 52-Jährigen verlaufen. „Ich wusste überhaupt nicht, woran es lag. Ich hatte gut trainiert, habe mich eigentlich wohl gefühlt“, erinnert sich Gross noch einmal. Freunde, Frau und Familie holten Gross aus dem Loch. „Da habe ich mein schlechtestes Billard gespielt, wusste aber nicht warum.“ Bis zum Schlusstag.

In den Niederlanden soll ab heute von Beginn an alles anders werden. „Ich habe sehr gut trainiert, fühle mich sehr gut“, sagt „Stuffo“. Ein Grund sind die Rahmenbedingungen an der Billardakademie auf dem Gelände des Golfplatzes Bad Saulgau, wo Gross seit einem Jahr trainieren kann. Unter ähnlichen Bedingungen, wie er sie ab heute auch in den Niederlanden vorfindet. „Wir spielen dort die gleichen Tische, das gleiche Tuch. Es gibt keine Ausreden“, sagt Gross und lacht. Zum Auftakt steht die Disziplin „Straight Pool“ an, das was in der Liga unter 14.1 endlos firmiert, ehe die Wettbewerbe im Team (22. bis 29. Juli), 10-Ball (21. bis 23. Juli), 8-Ball (24. bis 26. Juli) und 9-Ball (28. bis 31. Juli) folgen. „Ich freue mich auf die EM und ich will den Titel. Ich muss in den Wettkampfmodus kommen“, sagt Steffen Gross, der in den Niederlanden sein Hauptaugenmerk neben dem Team auch auf 8- und 10-Ball legt. „Im 9-Ball, das kein Ansagespiel ist, kannst du einfach auch mal Glück haben“, sagt Gross. Denn ein Titel käme der Qualifikation für die Welrmeisterschaften in Dubai gleich, das große Ziel von Gross. Im „richtigen Leben“ leitet der Billard-Crack die Mensaküche des Dornahofs in Bad Walsee und weiß: „Mein Arbeitgeber unterstützt mich. Da bin ich sehr froh. Ich bekomme während der Titelkämpfe immer Urlaub und kann so zu den Meisterschaften fahren.“

Billard ist für Gross, der inzwischen auch Vorsitzender des Vorstands des 1. PBC Bad Saulgau ist, Berufung und Passion, wenn auch kein Beruf. Denn leben kann Gross vom Billard sicher nicht. Im Gegenteil, im Laufe seiner Karriere hat Steffen Gross - vorsichtig gerechnet - wohl mindestens den Gegenwert eines Mittelklassewagens in seine Leidenschaft gesteckt. „Sicher wäre ich froh, wenn vielleicht noch ein Sponsor um die Ecke kommen und sagen würde: Hier bitte hast du noch was.“ So trägt er gut die Hälfte der Kosten für die EM mal wieder selbst. Die andere Hälfte wird durch einen Förderpreis der Franz-und-Regine-Frauenhoffer-Stiftung übernommen. Und für die Billardakademie ist Gross das Aushängeschild schlechthin. „In so einer EM muss alles zu 100 Prozent passen, dass man Erfolg hat. Nicht nur das Glück.“ Stolz ist Gross darauf, wieder im fünfköpfigen Team zu stehen, das zwischen dem 22. und 29. Juli um die Medaillen spielt. Da spüre er schon mehr Druck als im Einzel. Wenn du da versagst, dann weißt du genau, was die anderen Teammitglieder denken“, sagt er.

Die Nominierung für das deutsche Team sieht er denn auch ein bisschen als Dankeschön „für die vergangenen zehn Jahre, in denen ich im Team immer meine Leistung gebracht habe“, sagt Gross. „Auch wenn dieses Jahr vielleicht bislang nicht ganz so gut lief.“ Wichtige Stütze in allen Lebenslagen ist dabei die Familie, Tochter und Frau. Seine Frau Michaela Broschke wird ihn in die Niederlande begleiten.

Eine Tatsache, die Gross seiner Frau hoch anrechnet. „Und an einem freien Tag fahren wir sicher auch mal zusammen raus, schauen uns Rotterdam an oder fahren mal ans Meer.“ Auch, um den Kopf frei zu kriegen und die nötige Lockerheit zu erlangen.