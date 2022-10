Gross unterliegt Vize-Europameister

Steffen Gross ist bei der Billard-Europemsisterschaft der Senioren in Lasko/Slowenien auch im 9-Ball in der Vorrunde ausgeschieden. Gross unterlag in der ersten Runde dem Slowenen Bostjan Obid mit 4:8 und musste dann in den Hoffnungslauf, um doch noch den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen. Nach einem Freilos in der ersten Runde des Hoffnungslaufs besiegte er in der zweiten Runde den Belgier Oliver Wieme mit 8:5. In der dritten Strohhalmrunde unterlag er aber dann dem Polen Roman Wasilewski mit 4:8. „Das Losglück war wieder nicht auf meiner Seite“, kommentierte „Stuffo“ in einer ersten Facebook-Mail nach seinem Aus. „Ich habe gegen den Vize-Europameister verloren. Da kann man nichts machen. Lieber gegen einen starken Gegner verlieren. Nichtsdestotrotz war es sehr schön, wieder tolle Leute aus ganz Europa getroffen zu haben. Sportlich lief es nicht gut. Aber es kommen auch wieder besserenm Tage“, schrieb Gross.