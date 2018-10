Gross rettet den Punkt - Hybler bleibt ungeschlagen

Eine Niederlage und ein Unentschieden hat am zweiten Liga-Wochenende für den 1. PBC Bad Saulgau in der 2. Bundesliga Süd im Pool-Billard gegeben. Beim BV Mörfelden-Walldorf unterlag die Mannschaft um Kapitän Steffen Gross am Samstag mit 2:6, am Sonntag rettete dann der Kapitän mit einer Energieleistung gegen den 1. PBC Gera das 4:4-Unentschieden. Roman Hybler steuerte zum Gesamtergebnis der Bad Saulgauer Spieler vier Einzelpunkte bei, blieb also ungeschlagen. Der 1. PBC Bad Saulgau ist Tabellensechster und bleibt abstiegsgefährdet.

Gegen den BV Mörfelden-Walldorf, neuer Spitzenreiter der 2. Pool-Billard-Bundesliga, war der 1. PBC Bad Saulgau am Samstag chancenlos. Für Bad Saulgau punktete nur Roman Hybler. Der Neuzugang siegte im ersten Durchgang im 14/1 endlos gegen Martin Köhler. Hybler benötigte lediglich sechs Aufnahmen, um 125 Punkte zu sammeln. Seine längste Serie hatte Hybler, als er 45 Punkte in Folge machte und seinen Walldorfer Gegner, der am Ende auf 100 Punkte kam, nicht mehr an den Tisch ließ. Im ersten Durchgang unterlagen dagegen - wenn auch allesamt mit 3:4 im dritten Satz - Steffen Gross mit 1:2 im 8-Ball gegen Nicolas Ottermann (4:0; 0:4; 3:4), Thomas Doussos im 9-Ball mit 1:2 gegen Michael Scheffler (2:4; 4:1; 3:4) sowie Karoly Kis im 10-Ball gegen David Vu, mit 1:2 (2:4; 4:2; 3:4).

Auch im zweiten Durchgang sorgte Roman Hybler für den einzigen Punkt für den 1. PBC Bad Saulgau. Er besiegte im 8-Ball Martin Kohler glatt in zwei Sätzen (4:2; 4:3). Dagegen verloren Martin Schwab im 14/1 endlos gegen David Vu, der für 125 Punkte 16 Aufnahmen benötigte (Highscore: 36), Schwab hatte am Ende 86 Zähler auf dem Konto. Karoly Kis und Steffen Gross verloren ihre Partien im 9-Ball bzw. im 10-Ball erneut erst nach drei Sätzen. Kis unterlag im 9-Ball dem Walldorfer Ottermann (4:2; 4:3; 4:1), Gross musste gegen Scheffler im 10-Ball die Segel streichen (4:1; 2:4; 1:4).

Punkt bei direktem Kontrahenten

Beim 1. PBC Gera am Sonntag dann rettete Steffen Gross das Unentschieden mit einem wahren Krimi im 10-Ball des zweiten Durchgangs gegen Alexander Usbeck. Gross siegte in drei Sätzen, mit 2:4; 4:3 und 4:2. Für die weiteren Punkte sorgten im ersten Durchgang Steffen Gross im 8-Ball gegen Manuel Götz mit 2:0 (4:1; 4:3) sowie Roman Hybler im 10-Ball gegen Thomas Damm mit 2:0 (4:0; 4:1). Im zweiten Einzeldurchgang steuerte neben Steffen Gross im 10-Ball erneut Roman Hybler im 14/1 endlos einen Punkt bei. Für 125 Punkte benötigte Hybler dieses Mal zehn Aufnahmen (Highscore: 69 Punkte), während sein Gegner Thomas Damm gerade mal bei 82 Zählern lag. Ihre Punkte abgeben mussten im ersten Durchgang Thomas Doussos im 9-Ball gegen Alex Usbeck (0:2; 1:4; 1:4) und Karoly Kis im 14/1 endlos gegen Ernst Schmidt. Schmidt schaffte die 125 Punkte in 14 Aufnahmen (Highscore: 36), während Kis am Ende auf 50 Punkte in 14 Aufnahmen kam (HS: 15). Im zweiten Einzeldurchgang unterlagen Karoly Kis im 8-Ball erneut gegen Ernst Schmidt (0:2; 0:4; 3:4) und Martin Schwab im 9-Ball gegen Michael Götz mit 1:2 (4:2; 0:4; 1:4).