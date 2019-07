Großtissen bestätigt Ortsvorsteher Peter Widmann

In seiner konstituierenden Sitzung hat sich der Ortschaftrat Großtissen am Dienstagabend einstimmig für Peter Widmann als Ortsvorsteher ausgesprochen. Hans Wicker und Wolfgang Langenberger wurden für ihr 20-jähriges, kommunalpolitisches Engagement ausgezeichnet. Alwin Langenberger sowie Matthias Müller gehören zukünftig auch dem neuen Ortschaftsrat an.

Hans Wicker und Wolfgang Langenberger wurde am Dienstagabend eine besondere Ehre zuteil. Ihr 20-jähriges ehrenamtliches Engagement als Ortschaftsrat wurde auch vom Städte- und Gemeindetag Baden-Württemberg gewürdigt. Neben Urkunden konnten Ortsvorsteher Peter Widmann und Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter den beiden die silberne Ehrennadel überreichen. „Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass jemand freiwillig Verantwortung übernimmt“, sagte Ortsvorsteher Peter Widmann in Bezug auf das ehrenamtliche Engagement der beiden. Dafür gebühre ihnen Dank und Anerkennung. Das gelte für die ausscheidenden als auch für die neu gewählten Ratsmitglieder, so Doris Schröter.

In Vaters Fußstapfen

Vor 20 Jahren trat Wolfgang Langenberger in die Fußstapfen seines Vaters und war die vergangenen fünf Jahre auch stellvertretender Ortsvorsteher. „Das hat immer tadellos funktioniert. Du warst in deinen Aussagen immer direkt und ehrlich und brachtest in den vielen Jahren dein großes Fachwissen ein“, sagte Peter Widmann über Wolfgang Langenberger, der aus dem Ortschaftsrat verabschiedet wurde. Fünf Jahre gehörte Thomas Mai dem Gremium in Großtissen an. Verschmitzt und mit seiner humorigen Art habe er alles sachlich herüber gebracht. „Wenn wir was gebraucht haben, waren wir bei ihm immer an der richtigen Stelle“, so Peter Widmann. „Schade, dass du aufhörst“, bedauerte der Ortsvorsteher Mais Ausscheiden.

Erste Amtshandlung für den neu gewählten Ortschaftsrat war die Wahl des Ortsvorstehers. Nach einem Vorschlag aus dem Gremium wurde der Amtsinhaber Peter Widmann für weitere fünf Jahre als Ortsvorsteher gewählt. Das Amt des Stellvertreters wurde Alwin Langenberger übertragen, die Schriftführung übernimmt künftig Matthias Müller. Die Bestätigung der Gewählten in ihren Ämtern erfolgt noch durch den Gemeinderat der Stadt Bad Saulgau.