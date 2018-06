Großes Lob von den Fahrern

Bei idealen Wetterbedingungen haben rund 200 Fahrer an der fünften Auflage des Jugend-Motocross des Rallye-Racing-Team Scheer auf der RRT-Hausstrecke in Göggingen teilgenommenAn zwei Tagen kämpften die Fahrer in fünf Klassen um Punkte im Baden-Württemberg-Cup am Samstag sowie um Top-Platzierungen für den Baden-Württemberg-Pokal, Classic-Seitenwagen und Classic-Solo am Sonntag. Das Event war das größte und aufwendigste im diesjährigen Sportkalender des Motorsportvereins mit Sitz in Scheer.

Zahlreiche Mitglieder und Helfer rund um Rennleiter Joachim Holzhauer aus Sigmaringendorf und Sportleiter Wunibald Blender aus Ennetach organisierten und arbeiteten bereits seit Monaten an der Vorbereitung dieser Motocross- Veranstaltung und deren reibungslose Durchführung. Es hatte sich gelohnt, denn sowohl von Fahrer-, Helfer- und Zuschauerseite gab es großes Lob für zwei Tage toller Rennatmosphäre- die neue, anspruchsvollere Streckenführung kam bei den Solo- und Sidecar-Cross-Fahrern sehr gut an.

Insgesamt kamen an beiden Tagen etwa 1000 Motocrossfans, die sich über einen vom RRT Scheer bewusst niedrig gehaltenen Eintrittspreis am Sonntag freuen konnten. Beim Vorstand und Ausschuss des RRT ist man sich einig, im nächsten Jahr mit dem 6. Jugend- Motocross an den Start zu gehen und noch mehr Zuschauer für diese regional bedeutende und konkurrenzlose Sportveranstaltung zu gewinnen.