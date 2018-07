Großer Andrang beim Bächtlerock

Zeitweise kein Durchkommen mehr hat es beim Bächtlerock im Realschulhof gegeben. Die zwei Tage dauernde Open-Air-Veranstaltung als Teilbereich des Bächtlefestes ist aus dem Gesamtprogramm längst nicht mehr wegzudenken.

Die Besucher genießen es, Freitag und Samstag zwischen Festplatz und Realschulhof hin- und herpendeln zu können und freuen sich über das abwechslungsreiche Bühnenprogramm. „Die Resonanz war wieder super“, sagt Mitorganisator Alfons Müller, der mit seiner Band Midnight Special am Samstagabend wieder selbst auf der Bühne stand. Besser gesagt: auf der neuen Bühne. Die bietet auch aufgrund ihrer Größe deutlich mehr Komfort für die Bands. Selbst die Umbaupausen lassen sich dadurch deutlich verkürzen.

Klaus Löw war auch diesmal wieder für den Ausschank verantwortlich, unterstützt von seinem bewährten Team mehrerer Vereine aus dem Umland. Der FV Fulgenstadt war wieder genau so mit von der Partie wie der Sportverein und der Narrenverein Hochberg sowie der SV Braunenweiler. „Wir sind ein eingespieltes Team, das läuft wie am Schnürchen“, sagt Löw rückblickend. Und das war wieder wichtig, denn es gab an beiden Abenden viele durstige Besucher. Die Bands seien, so Alfons Müller, sehr gut angekommen.

Am Freitag begeisterten New Century, Tuesday Night Project und Mischa das Publikum, während tags darauf Ratzebutz das Abendprogramm einläutete. Die Bad Saulgauer Band, die in den 80er-Jahren erfolgreich in ganz Oberschwaben unterwegs war, hat sich vor ein paar Jahren wieder gefunden und – wie es scheint – sichtlich Freude daran, mit ihren alten Hits, aber auch Neukompositionen wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen.

Den Abschluss bildete auch diesmal wieder der Auftritt der Band Midnight Special, die es binnen kürzester Zeit wieder geschafft hat, die Menschenmenge zum Mitsingen, Tanzen und sogar zu einer Polonaise zu animieren.

