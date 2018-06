Große Erleichterung und auch Bedenken

Die Wahl von Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten löst auch in der Region ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Die Schwäbische Zeitung hat einige Stimmen zur Wahl zusammengefasst.

„Ich bin froh, dass der Abstand im Vergleich zu den Umfragen so groß geblieben ist“, sagt Karl-Heinz Bleicher, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins in Hohentengen (Foto: Archiv). Die Göge pflegt die Partnerschaft mit dem Gemeindeverband Cœur de Combrailles in der Auvergne. Auf der anderen Seite seien viele Stimmen für Macron „nur halbechte Stimmen“, so der Hohentenger Vorsitzende. Macron hätten viele nur gewählt, um Le Pen zu verhindern. Aus dieser Stimmungslage heraus erklärt sich Bleicher die hohe Zahl von 4,2 Millionen ungültigen Stimmzetteln, was einen Anteil von fast neun Prozent entspricht. Das Ergebnis der Wahl bedeute auch, dass „Deutschland für den Zusammenhalt Europas jetzt bluten muss“. Zur Stützung der Staaten im Süden Europas gebe es aber keine Alternative, so Bleicher, denn Deutschland sei auf Europa angewiesen. Nur so könnte ein erneuter Zulauf zu den Rechtspopulisten gestoppt werden. Die Europäische Union müsse als Teil der Friedenspolitik stärker betont werden. Er bemängelt in Frankreich eine zu geringe politische und wirtschaftliche Reformbereitschaft.

„Ich empfinde bei dem Ergebnis viele unterschiedliche Gefühle“, sagt Raphaël Picard (Foto: rum)in Rouffiac in der Nähe von Chalais. Er ist in diesem Jahr zum neuen Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees in Chalais gewählt worden, der mit Bad Saulgau verschwisterten Gemeinde. Da Macron als Investmentbanker bei Rothschild tätig war, zweifelt er am Reformwillen des neuen Präsidenten. Mit ihm komme ein Vertreter der Hochfinanz ins Präsidentenamt.„Er ist wie ein Feuerwehrauto ohne Wasser auf Einsatzfahrt“, sagt Picard. Er mache viel Lärm, biete aber keinen Inhalt. Picard fordert vom neuen Präsidenten eine stärkere Förderung von Klein- und Mittelbetrieben. Derzeit verliere Frankreich Industrie, weil Unternehmer Betriebe im Ausland eröffnen. Trotz aller Kritik hat Raphaël Picard aber die Hoffnung, dass „Angela Merkel und Macron sich gegenseitig helfen. Wenn sie sich gegenseitig zuhören und gegenseitig voneinander profitieren, können sie Europa weiter voranbringen.“

Martine Kirchhoff (Foto: vr) vom Partnerschaftskomitee von Boulay findet, dass die Wahl schon im ersten Wahlgang eine ganz verrückte Ausgangslage gehabt habe. Viele Wähler hätten sich überlegt, wem sie ihre Stimme geben können, um für den zweiten Wahlgang einen Kandidaten der Mitte platzieren zu können, der Marine Le Pen gewachsen war. Bei der Wahl seien viele nicht nur den eigenen politischen Überzeugung gefolgt. Man habe pragmatisch wählen müssen, um Le Pen im zweiten Wahlgang verhindern zu können. Nun sei die Erleichterung groß. In Boulay hätten 55 Prozent der Wähler Le Pen gewählt. Es sei schon seit längerem so, dass Gemeinden der Region Le Pen wählen würden. In der Mehrzahl seien das Protestwähler, die sich wirtschaftlich und politisch abgehängt fühlten. Diese Wähler würden nicht darüber nachdenken, welche Konsequenzen eine solche Wahl hätte.

Laut Jean-Yves Joubert aus Blochingen (Foto: vr) gibt es große Hoffnung, dass es in Frankreich und in Europa voran gehen wird. Frankreich werde innerhalb der Europäischen Union weiterhin mit Deutschland zusammenarbeiten. Für uns Franzosen im Ausland ist diese EU ohne Binnengrenzen wichtig. Sie erleichtert uns den Alltag. Wir können arbeiten, reisen, ohne Geld zu wechseln, jederzeit nach Frankreich zurückkehren. Mit Frau Le Pen wäre alles anders geworden. Emmanuel Macron sei jung, er habe moderne Vorstellungen für Frankreich, sei politisch weder links noch rechts und bringe etwas Neues. Die Franzosen haben die alten Parteien satt, das haben sie im ersten Wahlgang deutlich gemacht. Was ein Land voranbringe, das seien nicht Parteien, sondern Menschen.

Der in Bad Saulgau wohnhafte Franzose Frédéric Bétrémieux (Foto: Archiv) hat seine Stimme im Wahllokal in Tübingen abgegeben – sowohl beim ersten Wahlgang als auch bei der Stichwahl am vergangenen Sonntag. „Beim ersten Wahlgang musste ich eine Stunde warten, am Sonntag dauerte es fünf Minuten“, so Bétrémieux, der mit dem Wahlergebnis zufrieden ist. „Selbstverständlich freue ich mich über den neuen Präsidenten“, so Bétrémieux, der für Emmanuel Macron gestimmt hat. Die Stimmabgabe für Marine Le Pen sei für ihn nie ein Thema gewesen. Beim Wahlgang in Tübingen habe er mit einigen Franzosen gesprochen, die einer Meinung sind. „Wer in Europa lebt, muss auch für Europa wählen“, ergänzt Bétrémieux. „Das wird eine schwierige Aufgabe für Macron.“ Frankreichs neuer Präsident müsse vor allem das Ziel verfolgen, dass das gespaltene Frankreich wieder eins werde. „Das ist die letzte Chance für Europa, die er nicht versieben darf“, ergänzt Bétrémieux.

Beate Schreiber, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Bad Saulgau-Chalais (Foto: Archiv), verfolgte vor dem Fernseher die Wahl am Sonntag. „Ich bin erleichtert über das Ergebnis“, sagt Schreiber, die sich insgeheim aber einen noch deutlicheren Sieg gewünscht hätte. In Bad Saulgaus Partnerstadt Chalais erhielt Macron 59,42 Prozent der Stimmen. Davon sei Schreiber jedoch ausgegangen. Bei aller Freude blickt sie aber auch skeptisch in die Zukunft. „Die große Gefahr besteht schon, dass beim nächsten Mal die Wahl in die andere Richtung ausgeht.“