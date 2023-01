GriBS lädt Existenzgründer zum Vernetzen ein

Die Gründungstinitiative Bad Saulgau (GriBS) lädt interessierte Unternehmer und Gründer zur Gründerlounge ein.

Ziel der GriBS ist es, Gründer und an der Gründung interessierte Menschen mit erfahrenen Unternehmern und Experten aus der Region zusammenzubringen. Die Gründerlounge richtet sich aber nicht nur an Existenzgründer und solche, die mit dem Gedanken einer Gründung spielen, sondern auch Unternehmen, die an den Themen Gründung, Nachfolge und Absicherung interessiert sind.

Inhaltlich geht es außerdem um den Themenkomplex Nachfolge, Übernahme und Übergabe sowie um die Frage, wie man sich als Unternehmer aus familien- und erbrechtlicher Perspektive absichern kann. Neben Austausch und Vernetzung stehen drei Impulsvorträge auf dem Programm. Die Referenten sind die Rechtsanwältin Ines Roth, Manuel Friedmann, Geschäftsführer von Printum Technology, sowie Existenzgründer Daniel Matt von Polytec Oberschwaben.

Die Gründerlounge findet am Montag, 23. Januar, um 19 Uhr, im Lichthof des Alten Klosters (Hauptstraße 102/2) statt.