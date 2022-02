Gregor Thomann muss den HBW verlassen

Die Kaderplanungen bei Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten für die kommende Saison sind in vollem Gange. Nachdem Geschäftsführer Wolfgang Strobel bislang ausschließlich Verträge verlängert hat, musste er am Dienstag eine Entscheidung bekannt geben, die ihm sichtlich schwergefallen ist. Der Verein verlängert den am Saisonende auslaufenden Vertrag von Gregor Thomann nicht.

Es habe in seiner bisherigen Zeit als Geschäftsführer nur wenige Entscheidungen, die ihm und allen anderen, die daran beteiligt gewesen seien, so schwer fielen, zitiert eine Pressemitteilung des Vereins den Geschäftsführer. Dem Entschluss, den Vertrag von Gregor Thomann nicht zu verlängern, seien viele Gespräche und ein längerer Entscheidungsprozess vorausgegangen. Ein Grund sei unter anderem, dass Thomann auf Grund der Leistungsentwicklung von Moritz Strosack in der laufenden Saison bisher nur wenige Spielanteile bekommen habe. „Letztendlich sind wir dann zu der Erkenntnis gelangt, dass es für uns im Sinne der Entwicklung von Spielern mehr Sinn macht, dass wir mit Moritz Strosack und Nachwuchsspielern, die wir aus den eigenen Reihen weiter entwickeln können, in die kommende Saison zu gehen, um bei den Nachwuchsspielern eine ähnliche Entwicklung zu erzielen, wie bei Moritz“, erklärte Strobel die Entscheidung.

Linkshänder Thomann begann im zarten Alter von vier Jahren zusammen mit seinem Zwillingsbruder Julian, der heute Chef-Trainer bei der DJK Rimpar in der 2. Handball-Bundesliga ist, in der Balinger Jugend Handball zu spielen. Von den Minis bis in die A-Jugend spielte er immer auf Rechtsaußen. Auch im Balinger Nachwuchsteam wurde er relativ schnell zu einer festen Größe, außerdem engagierte sich Thomann als Trainer in der JSG.

Am Ende der Saison 2015/16 wechselte Thmann zur HSG Konstanz in die 2. Liga und überzeugte dort, war einer der erfolgreichsten Torschützen der HSG und der gesamten Liga. Nur ein Jahr später kehrte Thomann nach Balingen zurück, unterschrieb einen Profivertrag und stieg mit dem HBW in die 1. Liga auf.

„Auf Gregor war immer Verlass. Er übernahm nicht nur Verantwortung auf Rechtsaußen, sondern auch in und um die Mannschaft herum“, lobt Strobel den 29-Jährigen und bedankt sich beim derzeitigen Vize-Kapitän für seine Leistungen. Gleichzeitig betont Strobel, dass die Türe für Thmann beim HBW in anderer Funktion immer offenstehe.

„Ich bin sehr stolz darauf, das HBW-Trikot so lange getragen und mir damit einen Lebenstraum erfüllt zu haben. Ich habe diesen Verein über 20 Jahre gelebt wie kaum ein anderer und möchte mich bei allen Fans, ehrenamtlichen Helferinnen, Helfern und Sponsoren für diese überragende Zeit bedanken“, sagt Thomann. „Ich werde die Entscheidung des Vereins, meinen Vertrag nicht zu verlängern, akzeptieren, kann sie aber nicht nachvollziehen. Gerne hätte ich hier in Balingen meine Karriere beendet, in der Stadt und vor den Menschen, die mir so viel bedeuten.“