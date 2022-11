Gratis Tampons und Binden: So machen’s Schulen in Bad Saulgau

Schulen in Deutschland sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, kostenlose Menstruationsartikel bereitzustellen. Immer mehr machen es trotzdem. So auch zwei Schulen in Bad Saulgau.

Hygieneboxen am Störck-Gymnasium

Das Störck-Gymnasium hat seit dem zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres Hygieneboxen in seinen Toiletten aufgestellt. Darin enthalten sind unter anderem Tampons und Binden. „Wir haben eine Ideenbox vor dem Lehrerzimmer. Dort können Schüler und Schülerinnen Wünsche und Ideen zur Verbesserung des Schulalltags einwerfen. Ein Wunsch aus dem letzten Schuljahr lautete: Wir wünschen uns eine Hygienebox“, sagt Abteilungsleiterin Martina Lude über den Ursprung der Idee.

Wir bitten darum, das als Notfallangebot zu sehen. Martina Lude, Abteilungsleiterin Störck-Gymnasium

Für Schüler und Schülerinnen des Störck-Gymnasiums ist das Angebot kostenlos. Die Kosten trägt ein Förderverein der Schule. Darauf, dass sich Schülerinnen künftig nicht mehr um ihre eigenen Menstruationsartikel kümmern müssen, zielt das Angebot aber nicht ab. „Wir bitten darum, das als Notfallangebot zu sehen, wenn man von seiner Periode überrascht wird“, sagt Abteilungsleiterin Lude.

Das macht der Walter Knoll Schulverbund anders

Gratis Menstruationsartikel gibt es auch am Walter Knoll Schulverbund. Die Kosten für die Produkte trägt der Verbund selbst. „Wir handhaben das schon lange so. Das parat zu haben ist für uns so selbstverständlich wie Verbandsmaterial“, sagt Schulleiter Armin Masczyk.

Es gibt Schülerinnen, die es sich nicht leisten können, diese Artikel regelmäßig anzuschaffen. Armin Masczyk, Schulleiter Walter Knoll Schulverbund

Als Notfallangebot sind die bereitgestellten Menstruationsartikel im Schulverbund nicht deklariert. Jede Schülerin, die Bedarf hat, könne bedenkenlos darauf zurückgreifen. „Es gibt Schülerinnen, die es sich nicht leisten können, diese Artikel regelmäßig anzuschaffen“, erklärt Masczyk.

Anders als am Störck-Gymnasium, sind die Artikel aber nicht frei zugänglich, sondern werden im Sekretariat aufbewahrt und auf Nachfrage herausgegeben. „Zum einen wollen wir aus hygienischen Gründen vermeiden, dass da jemand mit schmutzigen Händen herangeht. Zum anderen käme der ein oder andere mit Tampons und Binden pubertätsbedingt vielleicht auf dumme Ideen“, sagt Schulleiter Masczyk.

Das Angebot werde rege genutzt. Eine Hemmschwelle, aktiv nach den Artikeln zu fragen, hätten die Schülerinnen nicht.

(Noch) Keine gratis Menstruationsartikel an der Hochschule

Der Hochschule der Region sind die beiden Bad Saulgauer Schulen mit ihrem Angebot einen Schritt voraus: Gratis Menstruationsartikel gibt es an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen nicht. „Bislang hat uns diesbezüglich keine einzige Anfrage vonseiten unserer Studierenden erreicht“, sagt Corinna Korinth, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule.

Eine mögliche Erklärung dafür hat Maximilian Merkwitza, Vorsitzender des Studierendenausschusses: „Die meisten Studierenden sind nur sehr selten am Campus. Den Bedarf dafür, diese Artikel an der Hochschule zu haben, gibt es deshalb wahrscheinlich nicht. Zudem sind die Studierenden, anders als vielleicht noch in der Schule, selbst schon gut versorgt.“

Sollte den Ausschuss eine solche Anfrage erreichen, würde er sich aber offen für ein Pilot-Projekt zeigen. Notfalls würde das aus den Geldern des Ausschusses finanziert werden.

Einen ersten Versuch plane die Studierendenbar am Campus Sigmaringen. „Da soll bald eine Hygienebox aufgestellt werden, die neben Menstruationsartikeln auch Deos und Kondome enthält“, sagt Merkwitza.