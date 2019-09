„Grüne Hölle“ zeigt ihre hässliche Seite

Auch die Langstreckenmeisterschaft Nürburgring hat eine Sommerpause eingelegt. Nach vier Wochen haben am vergangenen Wochenende endlich wieder die Motoren in der Eifel aufgeheult. Der sechste Lauf zur Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring-Nordschleife wurde ausgetragen und ist mit einem guten Ergebnis für Kappeler Motorsport zu Ende gegangen.

Nach dem Klassensieg beim Sechs-Stunden-Rennen vor vier Wochen standen am Freitag bei schönstem Wetter zum ersten Mal keine Abstimmarbeiten am gelben Renner mit der Nummer 66 auf dem Programm. Weil für den eigentlichen Renntag kühles und nasses Wetter angesagt war. Schlicht und einfach keine passenden Wetterbedingungen für die Starter. Das war zwar nicht nach dem Geschmack des Bad Saulgauer Rennteams, denn beim bislang letzten Regenrennen war der Kappeler-Porsche früh durch einen Unfall ausgefallen.

Dann gab es am Wochenende einen - wie vorhergesagt - schroffen Wetterwechsel: Über Nacht verwandelte sich die Eifel von einer fast kitschigen Indian-Summer-Landschaft in eine verregnete, kühle und düster wirkende Gegend. Um das Risiko zu minimieren, entschied das Team um Teamchef Thomas Kappeler, im Qualifying auf pitschnasser Piste nur wenige Runden zu drehen. Am Ende reichte das zur Startposition drei in der Klasse und Platz 23 im Gesamtklassement.

Der Rennstart erfolgte erwartungsgemäß bei sehr nassen Bedingungen, verlief aber für das Team planmäßig. So konnte sich der Kappeler-Porsche im Feld von 160 Fahrzeugen den Platz halten. Gegen Ende des ersten Stints hörte der Regen dann auf und durch den aufkommenden Wind trocknete die Strecke - trotz der tiefen Temperaturen - auf der Ideallinie ab. Also ging das Bad Saulgauer Team den zweiten Stint optimistisch auf Slicks an. Das ging jedoch nur vier Runden gut, denn schon in der fünften Runde wurde der Kappeler-Fahrer am Flugplatz erneut von strömendem Regen in Empfang genommen: Auf Slicks können so 20 Kilometer bis zur rettenden Box endlos lange werden. Um es mit Ironie zu sagen: Bei Regen auf Slicks ist einer innigsten Wünsche jedes Rennfahrers.

Dreher am „Brünnchen“

Die Rettungsaktion gelang zum Glück, und mit Regenreifen bestückt ging die Hatz bei schwerem Regen weiter. Drei Runden vor Rennende gab es erneut eine heikle Situation. Ausgangs des Streckenabschnitts Brünnchen drehte sich der gelbe Porsche mit der Startnummer 66, hatte anschließend Kontakt zur Leitplanke. Doch zum Glück für Kappeler und Co. konnte der Wagen seinen Weg fortsetzen. Es folgt ein intensiver Kurzeinsatz der Boxencrew: Sicherheitskontrolle, eine neue Felge, viel Panzertape, etwas zusätzlichen Sprit und weiter ging es in den Schlussspurt.

Nach vier Stunden Rennsport unter extrem schwierigen Bedingungen fuhr der gelbe Kappeler-Motorsport Porsche GT3 Cup MR mit der Startnummer 66 auf Position zwei seiner Klasse und Platz 20 in der Gesamtwertung aller Fahrzege über die Ziellinie. Das ganze Team war erleichtert und freute sich über den weiteren schönen Erfolg und einen erneuten Treppchenplatz.