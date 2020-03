Gottesdienst gedenkt Absturzopfer

Am Sonntag, 15. März, jährt sich zum 76. Mal die Nacht, in der Bolstern um Haaresbreite einer Katastrophe entging. Auf freiem Feld am Fußweg von Bolstern nach Sießen stürzte ein Lancester Bomber des 49. Geschwaders der Royal Air Force ab. Alle sieben Besatzungsmitglieder fanden dabei den Tod. Anlässlich der 70. Wiederkehr dieses Absturzes wurde 2014 einen Gedenkstein aufgestellt und im Rahmen eines Besuches der Angehörigen der Absturzopfer aus England, Irland und Spanien eingeweiht. Die Bronzetafeln wurden in England gegossen und wurden von den Angehörigen gestiftet. Am Samstagabend wird beim um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Gallus in Bolstern stattfindenden Vorabendgottesdienst mit Dekan Peter Müller den Opfern des Absturzes gedacht. Foto: Ki