Gottes Zusagen ohne Wenn und Aber

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“, so lesen wir das Losungswort im Matthäusevangelium Kapitel 11 Vers 28 für den kommenden Sonntag. Als Trostwort ist das kaum zu toppen. Gottes Zusage strahlt eine Nähe zu uns Menschen aus, die beglückend und überraschend ist. Auf der anderen Seite mutet sie zugleich unbegreiflich an. Gott steht auf der Seite von uns wankelmütigen Menschen; welch eine angenehme Überraschung. Gott bei uns Menschen: Dies allein schon ist ein Zeichen seiner Zuneigung, welche wir in letzter Konsequenz nicht begreifen, sondern nur glauben können.

Erneut und immer wieder begegnet uns ein gnädiger Gott, der verzeiht, der vergibt und sich trotz all unserer Fehler als eine Institution der Versöhnung erweist. Dies können wir nur in tiefer Demut annehmen und glauben. Gott ist unter dem Strich nicht nachtragend. Ganz im Gegenteil: Oft ist er ein Helfer in höchster Not. Wenn wir Menschen die Nähe Gottes suchen, dann dürfen wir gewiss sein, dass er sich finden lässt. Gott ist mehr als ein hoher Berg, dessen Besteigung wir uns vorgenommen haben. Er lässt sich immer wieder von uns finden und erobern. Die Begegnung mit Gott geschieht auf vielerlei Art und Weise. Oft steht Gott neben uns und wir bemerken es gar nicht. Er hilft uns ohne unser Zutun – und zwar deshalb, weil er uns liebt. Wir sind, so schwer das klingen mag, seine geliebten Kinder. Gott steht zu dem, was er geschaffen hat.

Dass wir alle ohne Ausnahme seine Ebenbilder sind, das ist seit Anbeginn der Schöpfung ein unumstößliches Faktum. Auch wenn wir dies weder begreifen, noch davor wegrennen können, ist dies das größte Geheimnis in der Beziehung Gott und Mensch. Kommen wir immer wieder aufs Neue ihm ein wenig entgegen. Gott hat Freude an uns – an Dir und mir. Geben wir ihm immer wieder von Neuem unser „Ja“. Darüber freut er sich und das löst Freude in den Himmeln aus. Dessen dürfen wir gewiss sein.