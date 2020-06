Golfer erspielen 3000 Euro für Bruder-Konrad-Stiftung

Unter dem Motto „Ganz sicher wieder golfen“ hat am Samstag im Golfclub Bad Saulgau die vierte von 20 Veranstaltungen der Expert-Golf-Trophy 2020 stattgefunden. Das Turnier, gespielt unter einzuhaltenden Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie, ermöglichte eine Spende von 3000 Euro an die Bruder-Konrad-Stiftung.

Wegen der Coronavirus-Pandemie waren die Rahmenbedingungen der Expert-Golf-Trophy verändert und konzeptionell angepasst worden. So verzichteten die Veranstalter auf die Siegerehrungen und die Abendveranstaltung.

Die Einnahmen aus Startgeldern und Losverkauf wurden mit Unterstützung vom Bad Saulgauer Expert-Elektrofachmarkt für einen regionalen guten Zweck gespendet. Jeder Teilnehmer erhielt zu Beginn des Turniers ein Los und hatte die Möglichkeit, weitere Lose zu erwerben. Alle Preise wurden anschließend bei einer Tombola verlost. Marcus Andre, Geschäftsführer von Expert Bad Saulgau, und Wolfgang Weiss vom Golfclub ist es wichtig, dass die überreichten Spenden auch in der Stadt eingesetzt werden. Deshalb fiel die Wahl beim Empfänger dieses Jahr auf die Bruder-Konrad-Stiftung.

Insgesamt gingen beim Turnier am Samstag 96 Teilnehmer an den Start. Die Veranstaltung auf der Golfanlage in Bad Saulgau bildete die vierte Station der insgesamt 20 Wettkämpfe umfassenden Expert-Golf-Trophy, die in diesem Jahr zum fünften Mal in Bad Saulgau stattfindet.