Golf Club Bad Saulgau kam zusammen

Die Mitgliederversammlung des Golf Clubs Bad Saulgau fand am Freitag, den 22. April im Clubrestaurant am Golfplatz in Bad Saulgau statt.

Ein überdurchschnittlich guter Mitgliederzuwachs in der vergangenen Saison, sportliche Erfolge, ein funktionierendes Ehrenamt sowie ein gutes Miteinander im Verein bestätigen den Vereinsverantwortlichen den eingeschlagenen Kurs.

Die Jugendmannschaft, die Gruppensieger wurde und zum Landesfinale nach Rust reiste, erhielt die Sportlerehrung der Stadt Bad Saulgau. Ebenso unsere Herren Seniorenmannschaft der Altersklasse 65, die ebenfalls Gruppensieger wurde und im Aufstiegsspiel den ersten Platz belegte und in die 2. Liga aufgestiegen ist.

Präsident Rolf Ostermeier berichtet der Versammlung über ein weiteres erfolgreiches Jahr für den Golf Club Bad Saulgau beziehungsweise die Golfanlage insgesamt. „Golf spielen in Bad Saulgau entwickelt immer mehr Charme. Ich sehe unseren Verein sportlich, finanziell, organisatorisch und rechtlich beispielhaft aufgestellt“, so seine Aussage.

Im Vereinsvorstand ergibt sich eine Änderung: Schatzmeisterin Beate Schokols übernimmt in Zukunft auf der Golfanlage andere Aufgaben und gibt daher nach zehn Jahren ihr Vereinsehrenamt in andere Hände. Als Nachfolgerin wird Claudia Kolb-Lang aus Bad Saulgau neu in dieses Amt gewählt. Für ihre langjährige Tätigkeit wird Beate Schokols mit der silbernen Ehrennadel des Golf-Landesverbandes ausgezeichnet.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft im Golf Club Bad Saulgau erhalten die Mitglieder Adelinde Baumann, Regina Baumgartner, Albert Schützbach, Peter Heider, Dr. Frank Mollenkopf und Markus Oswald die silberne Ehrennadel des Vereins überreicht.