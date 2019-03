Golden Girls tanzen als Hausfrauen

Ein schön und närrisch dekorierter Saal im Dorfgemeinschaftshaus hat am Samstagabend die Besucher beim Zunft- und Bürgerball des Narenvereins Haid Bogenweiler-Sießen empfangen.

Dominiert von den beiden Narrengestalten des Freizeit- und Narrenvereins Haid-Bogenweiler-Sießen, der Nachtfrau und dem Haidrio, sorgte die Dekoration für die passende Einstimmung auf das, was die Mäschkerle jeder Couleur, von den neckischen Teufelchen bis zu den Cowboys, nach dem eröffnenden, farbenfrohen Tanz der Haidrios noch erleben würden.

Pater Thomasios von Sießen, alias Thomas Buchmann und Kurt Zinser, führten humorvoll durchs närrische Programm und begrüßten unter den Gästen auch viele Abordnungen befreundeter Narrenvereine mit einem kräftigen „Haidrio – siehsch me no“.

So manches gerne verschwiegene Ereignis brachte Elisabeth Reber mit ihrem Schleiferkarren zutage. Dann wandte sie sich der aus Sicht von Adam etwas missglückten Schaffung der Eva zu. Die beiden singenden Holzfäller, bekannt als die Goldschätzle Hilde Halder und Susi Maurer, beklagten nicht nur ihre harte Arbeit, sondern lobten in den höchsten Tönen die Qualitäten der Frauen, während das männliche Geschlecht weniger gut wegkam. Ihre Evolutionstheorie: „D’r Ma war Gottes Probelauf.“

Wer seine Frau mit ins Fußballstadion nimmt, muss damit rechnen, dass Ratsch und Tratsch mehr im Vordergrund stehen als fußballerische Kompetenz. Das musste Rotkreuzler Alois (Bernd Strobel), der seine neugierige und gerne lästernde Elsbeth (Barbara Gugler) zum VfB mitnahm, schmerzlich erfahren. Dass die Befindlichkeit bei einer Zugfahrt entscheidend vom Abteilnachbarn abhängt, erlebte die vornehme Dame (Sybille Halder von der Chorgemeinschaft Haid) schmerzlich. Sie musste sich auf der Fahrt in die Landeshauptstadt mit dem rustikalen und nicht mehr ganz duschfrischen Bauern (Schwester Sonja vom Ortschaftsrat) auseinandersetzen.

„Graue Hoor, faltigs G’sicht ond des Kinn kriagt Überg’wicht. Cellulitering am Bauch und an Push-up brauchscht jetzt auch“ sangen die neun älteren Powerfrauen zum Thema Fitness. Schließlich beschlossen sie: „Wir gehen zur Schlankheitskur.“ Auf dem Bahnhof kamen dann doch die Bedenken, ob der Verzicht auf die kulinarischen Köstlichkeiten sich lohnt: „Mir gont nicht in Kur, hont koi Luscht auf dia Tortur. Mir sind glücklich mit dem Fett, sind au mit den Kilos nett“.

Kein Problem mit Fitness und mit Figur hatten dann die acht „Rockabilly“-Tänzer, die zur Musik von Elvis Presley und John Travolta die Bühne rockten und dabei zur Freude der begeistert mitgehenden Gäste ihre unentdeckten Showtanztalente voll auslebten. Die Choreografinnen Ramona Zeller und Jasmin Zinser konnten mit ihren Jungs zufrieden sein.

Tagebuch als Pantomime

Einen Angriff auf die Lachmuskeln starteten die beiden Floriansjünger Rainer Kelch und Matze Halder bei ihrem Sketch „Das Tagebuch“. Rainer gab aus dem Tagebuch eines pubertierenden 16-Jährigen manche Geheimnisse preis, während Matze die Aufgabe hatte, diese Geheimnisse für Hörbehinderte verständlich zu machen. Dabei erwies er sich als Meister der Pantomime und Improvisation. Eine feste Größe in der Bogenweiler Fasnet sind die Golden Girls. Der Johanna-von-Koczian-Hit „Das bisschen Haushalt, sagt mein Mann“ eröffnete den Auftritt der neunköpfigenTanzformation unter Leitung von Manuela Michels. Als in die Jahre gekommene Ehefrauen persiflierten sie tänzerisch die Hausfrauenpflichten. Mit dem Rhythmuswechsel änderte sich auch das Outfit. Die alten Klamotten flogen von der Bühne und die älteren Damen entpuppten sich als Showgirls, die nicht nur optisch allerhand zu bieten hatten, sondern auch tänzerisch quer durch die Schlagerwelt steppten, um an Ende beim „Itsy bitsy teenie weenie Honolulu Strandbikini“ die Strandszene zu genießen.

So eingestimmt, war es für den musikalischen Begleiter des Abends, den Alleinunterhalter Sepp Ermler, der seit 25 Jahren Teil des Bürgerballes ist, ein Leichtes, die närrische Stimmung aufzunehmen. Der Besuch der Ponderosa Guys, der Bad Saulgauer Fasnetsmusik, setzte einen weiteren musikalischen Farbtupfer dieses abwechslungsreichen und humorvollen Bürgerballes 2019 in Bogenweiler.