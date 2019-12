Gnadental ist gnadenlos

Die Tischtennisfreunde Altshausen haben am vergangenen Samstag das Abstiegsduell in der Tischtennis-Oberliga Baden-Württemberg verloren. Der TTC Gnadental siegte in Altshausen mit 9:5. Die TTF gehen in eine sportlich ungemütliche Weihnachtspause. Mit nur einem Punkt sind sie Neunter und haben zum rettenden Relegationsufer schon drei Punkte Rückstand. Altshausen kann Gnadental nur überholen, wenn den TTF in der Rückrunde ein oder zwei völlig überraschende Siege gelingen.

„Die Todgeweihten grüßen dich“, hieß es in den römischen Arenen. Unter diesem Motto stand auch die Begegnung des Tabellenachten Gnadental gegen den Neunten Altshausen. Es war klar: Wer gewinnt, verlässt zum Jahreswechsel den Abstiegsplatz.

Die Partie konnte aus TTF-Sicht nicht schlechter beginnen: Alle drei Eingangsdoppel gingen an Gnadental. Zwar gewannen Ocko/Toth gegen Rakov/Saljyani den ersten Satz überlegen, doch dann setzten sich die Gäste durch (1:3). Jagst/Novotny konnten in den ersten beiden Sätzen gut mit Horlacher/Majer mithalten, waren beim 2:11 im dritten Satz jedoch chancenlos (0:3). Wojciechowski/Strahl lagen mit 1:0 in Front, aber anschließend setzten sich Kramer/Petermann durch (1:3).

Doch damit war der Leidensweg Altshausens noch nicht zu Ende. Zwar siegte der überragende Petr Ocko mit 11:9 im Entscheidungssatz gegen Daniel Horlacher, doch danach setzte es drei Niederlagen. Gabor Toth wuchs im ersten Satz gegen Valerie Rakov über sich hinaus beim 11:8, kam in den folgenden drei Sätzen jedoch nicht mehr ins Spiel und verlor (1:3). Kapitän Wolfgang Jagst spielte in den ersten beiden Sätzen gegen Florian Saljani auf hohem Niveau und lag mit 2:0 Sätzen vorn. Als er aber den dritten Satz mit 9:11 unglücklich beendete, verlor er seine Energie und gab mit 3:11 und 3:11 ab (2:3). Wie immer kämpfte Petr Novotny bis zum letzten Ball. Doch beim 10:12 im Entscheidungssatz war Lukas Kramer der Glücklichere. Zwischenstand: 1:6 aus Sicht der TTF.

Altshausen macht Boden gut

Nun kam Altshausens beste Phase. Mateusz Wojciechowski biss sich gegen den routinierten Ferenc Majer durch und konnte diesem im Entscheidungssatz beim 11:7 als Sieger die Hand schütteln. Jonas Strahl wusste mit exzellenter Beinarbeit und mutigem Angriffsspiel Lukas Petermann zu bezwingen. In den Spitzenduellen ging es heiß her. Petr Ocko und Valerie Rakov lieferten sich Ballwechsel auf höchsten Niveau. Ocko gab nie nach und erntete als Lohn für Kampfgeist und Konzentration einen 20:18-Erfolg im Entscheidungssatz und damit einen 3:2-Sieg. Überragend spielte Gabor Toth, der den starken Daniel Horlacher ständig unter Druck setzte und verdient mit 3:1 gewann und auf 5:6 verkürzte.

Trotz des hohen Rückstands war Altshausen bis auf einen Punkt herangekommen und nun warteten die TTF-Fans gespannt auf das mittlere Paarkreuz. Kapitän Wolfgang Jagst gewann gegen Lukas Petermann keinen Satz (0:3). Petr Novotny hatte den Sieg gegen Florian Saljani schon vor Augen, als er im letzten Satz 5:1 führte. Dann nahm sein Kontrahent eine Auszeit. Mit Folgen. Durch eine Serie von 8:0 Punkten machte Saljani aus dem 1:5 ein 9:5. Die folgende Auszeit für Petr Novotny kam zu spät. Er arbeitete sich auf 9:10 heran, unterlag aber (2:3). Erneut war Mateusz Wojciechowski ein Vorbild an Einsatzfreude. Doch als er sich im letzten Satz Lukas Petermann mit 9:11 beugen musste, war die 5:9-Heimniederlage der TTF perfekt.

Teammanager Diethelm Wahl: „Wenn Altshausen in der Oberliga bleiben möchte, dann geht es vermutlich nur durch zwei Maßnahmen. Einmal über den Versuch, die Doppel so umzustellen, dass ein 0:3 zu Spielbeginn möglichst vermieden wird. Zum anderen durch den Versuch, das Training in einer Weise zu intensivieren, dass alle sechs Akteure an der Obergrenze ihrer Leistungsfähigkeit agieren können.“