„Glücksmomente“ für Flüchtlingskinder aus der Ukraine

„Die Kinder aus der Ukraine haben nichts mehr, weil da jetzt Krieg ist. Das ist voll blöd!“ Wer glaubt, die Nachrichten über den Krieg würden nicht bis in die Kindergärten dringen, irrt sich gewaltig. Auch hier zeigt sich mal wieder, wie groß die Ohren kleiner Menschen sind. Dass eine solche Situation nicht richtig ist, fand auch der Elternbeirat des Kindergartens Sankt Elisabeth in Bad Saulgau und organisierte eine Spielzeug- und Kleiderspendenaktion unter den Eltern. Schon bald türmten sich im Eingangsbereich der Einrichtung kistenweise Tischspiele, Spielsachen, Hygieneartikel, Kleidung und allerlei andere nützliche Dinge. Trotz solcher „Schätze“ aus ihren Kinderzimmern direkt vor den Augen der Kindergartenkinder, wurden die vielen Spielsachen nicht angerührt. „Nein, damit dürfen wir nicht spielen. Das ist für die Flüchtlinge aus der Ukraine,“ erklärten die Kinder einander. Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Familien und den Elternbeirat des Kindergartens, sowie Martin Kühn vom Sanitätshaus Kühn, der für den Transport all der Kisten sorgte.

Kleine Menschen haben nicht nur große Ohren, sondern tun oft auch die Wahrheit kund: Krieg ist blöd, kein Zweifel!