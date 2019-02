Gitanes Blondes präsentieren Weltmusik auf höchstem Niveau

Eigentlich sollten die „Gitanes Blondes“ bereits Ende des Jahres 2018 ein – längst ausverkauftes – Konzert im Alten Kloster in Bad Saulgau geben. Zur Enttäuschung der Kartenbesitzer wurde der Termin kurzfristig abgesagt, jedoch am vergangenen Freitag nachgeholt. Ein Glücksfall, denn die Zuhörer im vollbesetzten Lichthof erlebten knapp zwei Stunden virtuos gespielte Weltmusik in höchst lockerer Atmosphäre.

Ihren Weg von den Arkadenbögen des Lichthofs zur Bühne legten die vier Münchner Musiker im Gänsemarsch zurück. Sie spielten dabei eine hübsche Melodie, die sie mit gesungenen Silben da-di da-da untermalten. Ein Wink in Richtung des Publikums und schon summte das Besucherklientel die Tonfolgen mit.

Der charismatische Geiger und Gründer des Ensembles, Mario Korunic, führte den Corso an, gefolgt von Simon Ackermann, der seinen Kontrabass schleppte. Dahinter schritt der Gitarrist Christoph Peters, und den guten Schluss markierte Konstantin Ischenko mit seinem Knopfakkordeon. In derselben Reihenfolge formierte sich das Quartett auf der Bühne. Notenständer und Notenblätter? Kein Thema bei den „Blonden Zigeunern“.

Die Hochschulabsolventen und mit wichtigen Preisen ausgezeichneten Musiker spielten teils mit geschlossenen Augen und verstanden sich blind - selbst bei wild voranpreschendem Tempo. Dabei loteten sie alle Möglichkeiten aus, um Rhythmen und Töne zu erzeugen. Faszinierend, wie sie ihre Instrumente zum Jubeln, Jammern, Kreischen oder Flüstern brachten. Wie Bogen und Finger über Saiten und Knöpfe flogen, sie streichelten, zupften, schlugen und die Resonanzböden beklopften. Dazu wurde gesungen, gepfiffen und mit den Füßen gestampft, ein wahres Dorado an Klängen. Dass die Vier auch Humor haben, zeigte sich schon bei Beginn, als sie inmitten ihrer Stücke per Mimik miteinander schäkerten. Immer zu kleinen Scherzen bereit war Mario Korunic, der den größten Teil der Moderation bestritt und sich besonders gerne mit dem Akkordeonspieler kabbelte.

Die musikalische Weltreise begann mit einer ursprünglich russischen Weise, die als weihnachtliches „Carol of Bells“ in den USA heimisch wurde. Nach dem letzten verfliegenden Glockenton erklangen verblüffenderweise die Eingangstakte zu Vivaldis „Frühling“ aus dessen Violinkonzert „Die Vier Jahreszeiten“, in die sich zur Begeisterung des Publikums George Gershwins „Summertime“ mischte. Ein faszinierendes, furios intoniertes Arrangement.

Für den Sprung von Italien und Amerika ins regenreiche Irland mussten die Besucher durch unterschiedlich intensives Händereiben und Fingerschnipsen einen orkanartigen Platzregen gestalten, während die Musiker mittels eines irischen Reels Pub-Atmosphäre kreierten. Sportlich-akrobatisch wurde ein Ausflug nach Argentinien, bei dem Mario Korunic und Konstantin Ischenko mit einer Hand einen Tango auf ihren Instrumenten intonierten, während sie – tok tok – mit der anderen einen Tischtennisball auf dem Schläger hüpfen ließen. Melancholische Tonfolgen verwiesen Richtung Osten in die Heimat des Klezmers, bei dem feinste Klänge zu Tonkaskaden wurden, begleitet von Schluchzen und Trillern. Auf zigeunerhafte Tanzrhythmen der Balkanregion mit abrupt wechselndem Tempo und Tonvolumen folgte ein Abstecher ins Tierreich. Berückend harmonisches Zusammenspiel erzählte von einem kleinen Kamel, einem Glühwürmchen und endete mit Rimsky-Korsakows schwindelerregendem „Hummelflug“.

Musikalische Busfahrten

Witzigerweise hatten die Musiker die am Konzertende übliche Zugabe bereits vor der Pause angesiedelt. Darin charakterisierten sie musikalisch den Fahrstil, mit dem die einzelnen Bandmitglieder ihren Bus zu den Konzertorten lenken. Ein hinreißendes Spektakel. So hörte man den Motor stottern und aufheulen, die Bremsen quietschen und schließlich das Rumpeln eines Crashs.

Trotz des Vorgriffs erkämpfte sich das Publikum eine weitere Zugabe, die als Medley das Programm des Abends nochmals Revue passieren ließ.