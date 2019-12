Gewinner des Planspiels Börse werden ausgezeichnet

Der Startschuss für Europas größtem Börsenspiel, der 37. Ausgabe des Planspiel Börse der europäischen Sparkassen, ist am 25. September gefallen. Kürzlich wurden die Gewinner-Teams für ihre Leistung ausgezeichnet. Neben Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich und Schweden nahmen in diesem Jahr auch Teams aus Russland und Lateinamerika statt. Darunter auch 128 Spielgruppen mit 439 Schülern aus 15 Schulen des Einzugsgebietes der Landesbank-Kreissparkasse Sigmaringen.

Elf Wochen lang tauchten die teilnehmenden „Börsianer auf Zeit“ in die Welt des Aktienhandels ein und entwickelten ihre optimale Anlagestrategie, um das fiktive Startkapital von 50 000 Euro zu vermehren. Dabei übten die Teilnehmer nach dem Prinzip „Learning by Doing“ nicht nur das Analysieren der Wirtschaftsnachrichten und Verfolgen der Aktienkurse, sondern auch das Entscheiden im Team.

Ziel der Teams war es, den virtuellen Wert ihres Depots durch geschickte Käufe und Verkäufe von Wertpapieren bis zum Spielende möglichst zu erhöhen oder den höchsten Ertrag mit nachhaltigen Wertpapieren zu erwirtschaften. Politische Ereignisse wie die Brexit-Verhandlungen und der Wirtschaftskurs in den USA wirkten sich während der Spielzeit auf die Kurse aus: Der Spielverlauf war durch viel Bewegung am Aktienmarkt und auch Kursverluste für die Teilnehmer gekennzeichnet. So ist der DAX als relevanter Index im Spielzeitraum um 5,44 Prozent gestiegen.

Ein fester Bestandteil des Planspiels ist es, dass Michael Hahn, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse-Landesbank Sigmaringen die erfolgreichen Teams am Ende des Börsenspiels auszeichnet. So auch am vergangenen Dienstagabend bei der Siegerehrung im Kino-Burth in Bad Saulgau. Das Team „ShadowCapital“ mit Nils Futterer und Cedric Irmler von der Theodor-Heuß-Realschule Sigmaringen haben mit ihrer Strategie den Abschlussdepotwert von 57 169 Euro geschafft und das Planspiel als Sieger beendet.

Mit 14,34 Prozent Zuwachs lagen sie nicht nur deutlich über dem DAX-Index sondern schafften damit auch noch landesweit den beachtlichen vierten Platz. Als verdienten Lohn durften sie sich über den gemeinsamen Scheck der Kreissparkasse und des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg über 400 Euro als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk freuen.

Ebenfalls einen Scheck und Urkunde gab es für den Nachhaltigkeitschampion der „Power AG“ der Willi-Burth-Schule Bad Saulgau mit Marvin Ittner und Simon Gindele. Sie haben mit ihrer Strategie den Nachhaltigkeitsertrag mit Wertpapieren, die im Nachhaltigkeitsindex gelistet sind, am erfolgreichsten vermehrt. Damit haben sie außerdem bewiesen, dass man in dem „Magischen Dreieck“ Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ebenfalls erfolgreich wirtschaften kann.

Als beste Azubi-Gruppe aus dem eigenen Haus darf sich das „Team1983“ mit Marwan Laribi und Axel Schaefer über den Gutschein und das Lob ihres Chefs freuen. Doch auch die anderen vier platzierten Gruppen aus dem Einzugsgebiet der Landesbank-Kreissparkasse, die bei der Siegerehrung ausgezeichnet wurden, dürfen sich als Sieger fühlen. Als Lohn gab es für die Planspielteilnehmer zum Abschluss eine Sondervorstellung des brandaktuellen Fantasy-Abenteuer-Films „Jumanji“.