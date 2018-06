Gewinnübergabe ist diesmal am Fasnetsdienstag

Der Gomiga Donnschtig ist einer der Höhepunkte der Sulgemer Fasnet. nach dem Setzen der Riedhutzel ziehen Fantasiegruppen in einfallsreich gestalteten Kostümen durch die fastnächtlich dekorierten Lokale der Innenstadt. viele von ihnen persiflieren das lokale Geschehen im Städtle. Auch in diesem Jahr lädt die Dorauszunft mit Unterstützung der Schwäbischen Zeitung zu einem Fantasiegruppen-Wettbewerb ein. Eine Jury in bewährter Besetzung wird die Mottogruppen bewerten. Wer gewonnen hat, werden die Teilnehmer in diesem Jahr schnell erfahren. Am Fasnetsdienstag nach dem Umzug werden den Gewinnern im Stadtforum die Preise überreicht.

Der Ablauf hat sich bewährt: die Jury befindet sich in einem der Lokale der Bad Saulgauer „Kneipen- und Gaststättentour“. Die Fantasiegruppen werden also in jedem Fall auf ihrer Tour durch die Kneipen und Wirtschaften auf die Jury stoßen. Wo genau sich die Bewertungsrichter aufhalten, wird, wie in den Jahren zuvor, nicht verraten.

Die bewährte Jury

Das bewährte Team mit Frank Riegger, Ehrenzunftmeister der Dorauszunft, Günther Müller, Verlagsleiter der Schwäbischen Zeitung, und Walter Beyer, Fan der Bad Sauglauer Fasnet und Leiter der Grundschule in Wald, übernimmt auch in diesem Jahr die Aufgabe der Wertungsrichter. Eine Teilnahme ist ohne großen Aufwand möglich. Entdecken der Jury, Anmeldung mit Namen der Gruppe und Ansprechpartner, ein Foto für die Zeitung sind die Schritte zur Wettbewerbsteilnahme und zur möglichen Prämierung. Bewertet werden die Gruppen nach den Kriterien Optik, Idee und Darbietung. Trotz Jury und Wettbewerb soll der Spaß am Mitmachen beim fastnächtlichen Treiben im Vordergrund stehen. Teilnehmer haben den Wettbewerb aber die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Wobei sich die Jury wie schon im vergangenen Jahr die Freiheit nehmen kann, Platzierungen auch doppelt zu vergeben. „Wir wünschen uns einen guten Zuspruch, gute Teilnehmerzahl und viele heimatverbundene gute Ideen, die mit dem Städtle zu tun haben“, sagt Jurymitglied Günther Müller.

Juror Müller bittet um Verständnis, falls es zu Stoßzeiten Wartezeiten geben sollte: „Bei großem Andrang empfiehlt es sich, noch einmal eine Runde zu drehen, und später wiederzukommen.“ Vergangenes Jahr stellen sich 44 Gruppen den Juroren und damit so viele wie noch nie.

Als Novum in diesem Jahr wird das Endgergebnis des Wettbewerbs noch während der Fasnet bekannt gemacht. Die Gewinner erhalten während der Party nach dem Umzug im Stadtforum noch am Fasnetsdienstag ihre Preise überreicht. Beginn ist um 14 Uhr.

Gruppen jucken mit

Der Fasnetsdienstag wurde von den Verantwortlichen der Dorauszunft mit Bedacht ausgewählt. Wie in den Jahren zuvor sind die Fantasiegruppen nämlich als Teilnehmer beim Narrensprung gern geseh. Sie laufen als eigenständig Gruppe an Stelle 29. Die Prämierung ist ein Grund mehr, daran möglichst zahlreiche teilzunehmen.

Das Programm der Bad Saulgauer Hausfasent finden Sie heute auf zwei gestalteten Sonderseiten in dieser Ausgabe. Seiten 24 und 25