Gewünscht: Kompetenzzentrum für Umweltbildung

Auf seiner Sommertour hat Andre Baumann, Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, am Freitag in Bad Saulgau Halt gemacht. Ob Naturthemenpark, Nitrat im Trinkwasser oder Umweltbildungs-Tourismus – Gesprächsthemen gab es zuhauf. Dabei wurde auch deutlich, dass ökologisch-nachhaltiges Handeln auch aus ökonomischer Sicht Sinn macht.

Passend zum Thema steht im Besprechungszimmer des Rathauses ein kleiner Strauß aus insektenfreundlichen Blumen und Kräutern auf dem Tisch. Den hat Stadtgärtner Jens Wehner eigens zu diesem Anlass am Abend zuvor im Kurgarten gepflückt. Mit einer kleinen Verspätung nimmt der Gast aus Stuttgart Platz, umringt von Gemeinderäten, Stadtkämmerer Richard Striegel, dem Umweltbeauftragten Thomas Lehenherr und seinem Kollegen Jens Wehner.

Lobende Worte

Es dauert nicht lange, bis lobende Worte fallen. Die Landeshauptstadt der Biodiversität habe, so Baumann, längst „die Nase vorn“, nehme in punkto Naturschutz weit über die Stadtgrenzen hinaus eine Vorbildfunktion ein. „Wir brauchen eine reichhaltige Natur- und Kulturlandschaft“, sagt der promovierte Diplom-Biologe. Nicht zuletzt auch aus „wirtschaftlichen Gründen“ und „mit Blick auf den Tourismus“. Im Natur-Tourismus gebe es in Baden-Württemberg „höchste Zuwachsraten“. In Bad Saulgau gehe das „in die richtige Richtung“.

In einer kleinen Präsentation stellen Thomas Lehenherr und Jens Wehner eine Kurzfassung des städtischen Biodiversitäts-Konzepts vor. Es ist eine Zusammenfassung dessen, was in den letzten 25 Jahren im Bereich Natur- und Umweltschutz konsequent und klar strukturiert umgesetzt wurde. Jens Wehner thematisiert unter anderem auch die Einspareffekte, wenn etwa auf zentnerweise Kunstdünger für die Grünanlagen oder das permanente Mähen der Wiesen verzichtet werden kann.

Kooperation mit dem Land

Klare Worte gibt es auch, als es um den aktuell entstehenden Naturthemenpark geht. „Da geht es nicht um einen Event-Tourismus“, stellt Thomas Lehenherr klar und lässt die Bezeichnung Umweltbildungs-Tourismus einfließen. Hier stehe die praxisorientierte, pädagogisch ausgerichtete Umweltbildung im Vordergrund. Dass er hier durchaus Potenzial für eine Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg sieht, lässt sich aus seinen Ausführungen unschwer ableiten. Etwa in Form einer Einrichtung eines kommunalen Kompetenzzentrums für Umweltbildung, in dem sich nicht nur andere Kommunen, sondern jeder Interessierte informieren und beraten lassen kann. „So was gibt es bisher noch gar nicht“, sagt Lehenherr.

Striegel spricht Nitratwerte an

Ein „unangenehmes Thema“ greift danach Richard Striegel auf. Es geht um die grenzwertig erhöhten Nitratwerte im Trinkwasser. „Wir fühlen uns bei diesem Thema allein gelassen“, sagt der Betriebsleiter der Stadtwerke und umreißt die bisherigen Bemühungen. Zwar bezeichnet Baumann den „Schutz des Grundwassers als eine der wichtigsten Aufgaben“, ist aber über die Situation vor Ort nicht informiert und verweist auf das Landwirtschaftsministerium, das für das Trinkwasser zuständig ist. Das Grundwasser wiederum fällt in den Zuständigkeitsbereich des Umweltministeriums. Anschließend werden diverse Projekte des Biodiversitäts-Konzeptes besichtigt. „Hier werden viele gute Ideen mit viel Liebe, Kompetenz und Erfahrung umgesetzt“, resümiert Baumann und macht sich mit einer Fülle an Infomaterialien und Fotos auf den Heimweg.