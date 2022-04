Gesundheitsberufe sind für alle da

Zum zweiten Mal findet der Girls’ und Boys’ Day am Universitätsklinikum Ulm als Online-Veranstaltung statt. Am Donnerstag, 28. April, können sich Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur 13. Jahrgangstufe im interaktiven Livestream über Berufsbilder der Uniklinik informieren. Das besondere Augenmerk des Mädchen- und Jungen-Zukunftstags liegt dabei auf Berufen, in denen das jeweils andere Geschlecht überrepräsentiert ist, und die deshalb von den Jugendlichen bei der Berufsorientierung oft nicht berücksichtigt werden.

Wie wichtig Berufe im Gesundheitsbereich sind, ist nicht erst mit Beginn der Corona-Pandemie deutlich geworden. Das Universitätsklinikum Ulm bietet ein breites Spektrum verschiedener Berufe rund um die Themen Forschung, Medizin und Gesundheit. Ob ein Job zu einer Person passt, hängt laut Pressemitteilung in erster Linie von den individuellen Fähigkeiten und Neigungen ab – und nicht vom Geschlecht.

Beim Girls’- und Boys’-Day stellt das Team der Akademie für Gesundheitsberufe der Uniklinik Ulm von 10 bis 11 Uhr die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor. Die Bandbreite der Berufe in der Universitätsmedizin geht weit über das Krankenbett hinaus und reicht von den speziellen Anforderungen der Intensivpflege, über herausfordernde Tätigkeiten im Labor bis zum Umgang mit hochtechnisierten Geräten. Auch wer eine Begeisterung für Themen rund um Ernährung, Sprache oder für die Abläufe im OP mitbringt, findet im UKU ein passendes Aufgabengebiet. Die Jugendlichen erwarten ein interaktives Quiz und digitale Einblicke in den Arbeitsalltag. Außerdem berichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Videostatement direkt aus ihrem Arbeitsalltag.

Folgende Ausbildungsberufe und Studiengänge werden vorgestellt: Gesundheits- und Krankenpflegehilfe (einjährige Ausbildung), Pflegeberufe (dreijährige Ausbildung), allgemeine Pflegeausbildung, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Medizinisch-technische Assistenz für Funktionsdiagnostik, Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz, Medizinisch-technische Radiologieassistenz, Operationstechnische Assistenz, Diätassistenz, Logopädie, Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften (B.Sc.), Medizintechnische Wissenschaften (B.Sc.), Interprofessionelle Gesundheitsversorgung (B.Sc.).

Interessierte melden sich mit Angaben von Namen, Klasse und Schule per E-Mail an: jette.schleicher@uniklinik-ulm.de. Teilnehmende können die Veranstaltung über diesen Link aufrufen: www.akademie.uniklinik-ulm.de/live