Geschmolzene Fliegenklatsche löst Alarm aus

Brandgeruch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße in Bad Saulgau, hat am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei aus. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort waren, verschaffte sich mit einer Drehleiter Zutritt zur Wohnung und stellte die Ursache schnell fest: Eine geschmolzene Fliegenklatsche auf einer eingeschalteten Herdplatte hatte den Alarm ausgelöst. Personen wurden nicht verletzt.