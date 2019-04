Geschichte und Geschichten zur LOS

Ludwig Zimmermann aus Mochenwangen hat Teil zwei seiner Lebenserinnerungen als Buch veröffentlicht. Auf über 300 stark bebilderten Seiten erzählt er über seine Zeit an der einstigen Lehreroberschule in Saulgau, die der Spross einer eher bescheidenen bäuerlichen Familie aus der Nähe von Laupheim in den Jahren 1952 bis 1958 als Internatsschüler besuchte. Das Berufsziel war mit dem Eintritt ins Seminar klar: Lehrer. Das sehr persönliche Buch verschafft einen Einblick in den Alltag des Internats- und Unterrichtslebens der damaligen Zeit. Gleichzeitig bewahrt es manches Detail der Schulgeschichte vor dem Vergessen.

„Das Buch ist umfangreicher geworden, als ich zunächst geplant hatte“, erzählt Ludwig Zimmermann im Redaktionsgespräch. „Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass es im Stadtarchiv sehr wenig über die damalige Lehreroberschule gibt“, so Zimmermann. Denn im Gegensatz zu den anderen städtischen Schulen handelte es sich bei der Lehreroberschule um eine staatliche Schule in der Trägerschaft des Landes. Entsprechend wenig Dokumente kamen in die Obhut des städtischen Archivs. Zimmermann hat in einjähriger Recherche diese Lücke nun teilweise geschlossen.

Der 80-jährige Autor versucht mit diesem Buch einen Spagat zwischen Geschichte und Geschichten. Dazu gehören harte historische Fakten. Er stellt bekannte Persönlichkeiten aus den Reihen von Schülern und Lehrern der Lehreroberschule vor wie den bekannten Zentrumspolitiker Matthias Erzberger oder den Schuldirektor und Sprachforscher Josef Karlmann Brechenmacher. Auch über den Einsatz der Stadt Saulgau für diese Landeseinrichtung ist Informatives nachzulesen. Denn es gab mehrere ernsthafte Mitbewerber um diese Einrichtung des Landes. Saulgau machte für das 310 000-Goldmark-Projekt immerhin 90 000 Goldmark aus dem städtischen Haushalt locker. Mit einem sehr persönlichen Text eines Zeitzeugen und auch mit Fotodokumenten spart das Buch auch das Schulleben während der Diktatur der Nationalsozialisten nicht aus.

Das Werk lebt aber vor allem aus dem persönlichen Zeugnis des früheren Absolventen. Ludwig Zimmermann erzählt von den Redewettbewerben, die der damalige Landrat des Kreises Saulgau, Karl-Anton Maier, initiierte, vom politischen Arbeitskreis des Lehrers Rudolf Weber, der sich später ans städtische Gymnasium versetzen ließ. Er hält aber auch die Erinnerung wach an einen Mathe-Lehrer namens Emil Moosmann. Von diesem Nachfolger von Josef Karlmann Brechenmacher an der Spitze der Schule ist nur wenig überliefert. „Das war ein sehr strenger Lehrer“, erinnert sich Zimmermann. Und doch hält Zimmermann noch heute große Stücke auf ihn. „Er hat mich sehr gut betreut, als mein Vater im Sterben lag.“ Das Buch ist aber auch reich an Anekdoten.

Karzer für Monroe-Film

Trotz strengen Verbots kletterte Zimmermann mit Klassenkameraden nachts durch ein Fenster und an einer Regenrinne aus dem Schulgebäude, um im damaligen Kino Central (heute Elektro Buck) „Manche mögen’s heiß“ mit Marilyn Monroe anzuschauen. Als nach dem Film das Licht anging stand da ihr Mathe-Lehrer Helmut Frey. Für die Schüler gab es zwei mal sechs Stunden Karzer. Doch der Zusammenhalt sei groß gewesen. Dieser Korpsgeist aber, so Zimmermann, habe auch in solchen Zeiten geholfen, in denen die Schüler auch Angst verspürten.