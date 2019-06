Geschichte der Partnerschaft in Fotos

Mit einer Fotoausstellung in den Schaufenstern von Fachgeschäften in Bad Saulgau beteiligt sich der Partnerschaftsverein Bad Saulgau-Chalais am Stadtjubiläum. 1200 Jahre Bad Saulgau treffen hier 38 Jahre Partnerschaft.

„Die Städtepartnerschaften mit Chalais und Himmelberg sind ein wichtiger Teil der jüngeren Geschichte unserer Stadt. Deswegen freue ich mich, dass der Partnerschaftsverein Chalais-Bad Saulgau mit Unterstützung des UBS die Geschichte der Partnerschaft mit dieser Bilderausstellung publik macht“, so Bürgermeisterin Doris Schröter bei der Vernissage am Freitagabend vor dem ehemaligen „Wielath-Haus“ in der Hauptstraße in Bad Saulgau.

Pineau, das Getränk aus der Charente, und feine Happen mit Rilletes und Foie gras, der kulinarischen Spezialität aus Chalais, wollten die Vorstandsmitglieder des Partnerschaftsvereins die Gäste der Vernissage bewirten. Leider waren nur wenige gekommen. So fand die Eröffnung in familiärer Runde statt.

Mit dabei auch Baykal Ünal, nicht nur als Leiter der Einzelhändler im UBS, sondern auch, zusammen mit seiner Frau Türkan Ünal, der neue Besitzer des früheren „Wielath-Hauses“. Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Beate Schreiber schilderte in ihrer Einführung die Entstehungsgeschichte dieser etwas anderen Ausstellung. Anlässlich der 1200 Jahre Bad Saulgau hat die Vorstandschaft entschieden, mit zwei Projekten das Jubiläum mitzugestalten. Ein Projekt läuft schon seit Anfang des Jahres. Jeden ersten Montag des Monats gibt es für die Bewohner des Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Antonius den Nachmittag mit französischen Märchen in Deutsch, was sehr gut angenommen wird. Das zweite Projekt, die Bilderausstellung, soll nicht nur die 38-jährige Geschichte der Städtepartnerschaft zwischen Chalais und Bad Saulgau erzählen, sondern auch die Arbeit des Partnerschaftsausschusses einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Der unermüdliche Motor des Vereins und die Initiatorin der Ausstellung, Beate Schreiber, hat dazu weit über 1000 Fotos gesammelt, gesichtet und 600 für die Ausstellung ausgewählt. Als Partner konnte sie die im UBS organisierten Einzelhändler gewinnen, so dass in den Schaufenstern von 40 Geschäften der Stadt die Bilder rund um die Partnerschaft bis 14. Juli besichtigt werden können.

Bächtlefest mit Partnerstädten

Im „Wielath-Haus“ sind die Schaufenster auch über die Zeit hinaus Ausstellungsfläche dieser Bilderausstellung, die immer wieder mit anderen Bildmotiven bestückt wird. Wer sich intensiver mit der Ausstellung beschäftigen möchte, ist jeden Mittwoch zum Schaufensterbummel mit Führung eingeladen. Die Führung beginnt um 15 Uhr bei Fahrrad-Neudorfer in der Hauptstraße. Am Rande der Vernissage informierte Bürgermeisterin Doris Schröter, dass im Jubiläumsjahr 1200 Jahre Bad Saulgau aus den beiden Partnerstädten Chalais und Himmelberg die Bürgermeister Jean-Claude Maury und Heimo Rinösl mit Abordnungen zum Bächtlefest kommen werden.