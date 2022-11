Gesamtelternbeirat plant „Runden Tisch Prävention“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der konstituierenden Sitzung des Gesamtelternbeirats der Schulen der Stadt Bad Saulgau (GEB) ist der Vorstand einstimmig bestätigt worden mit Antje Henkel als Vorsitzende, Ajfera Schmitt als Stellvertretende Vorsitzende, Simone Schwarz als Beisitzerin und Tanja Trescher als Schriftführerin.

Zu Beginn der Sitzung kam ein altbekanntes Problem zur Sprache: Wegen überfüllter Schulbusse werden auch in diesem Herbst wieder Schüler auf dem Heimweg stehen gelassen und müssen von den Eltern abgeholt werden. Beschwerden wurden bereits an die verantwortlichen Stellen weitergeleitet und man arbeitet dort an einer Lösung.

Ein voller Erfolg war im Juni der Erste Jugend Sport- und Umwelttag mit großem Beach-Volleyball-Turnier, der gemeinsam mit der TBG, dem Umweltamt, der Abteilung Volleyball des TSV und 17 Jugendlichen organisiert wurde. Auch 2023 soll er wieder im Vorfeld des Happy-Family-Days stattfinden. Jugendliche ab 13, die gern im diesjährigen Team mitarbeiten möchten, können sich ab sofort melden über die Homepage des GEB www.geb-bad-saulgau.de.

Auf große Zustimmung stieß die Initiative der Stadt für eine verbindliche Ganztags-Grundschule. Wichtig sei die Frage, ob beziehungsweise unter welchen Kriterien die Eltern eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei unterschiedlich konzipierten Grundschulangeboten in der Kernstadt haben werden.

Nach wie vor ist die schulübergreifende Zusammenarbeit in der Prävention – ergänzend zu den Konzepten der einzelnen Schulen – ein Schwerpunkt. Dazu will man nach dem Vorbild anderer Gemeinden einen „Runden Tisch Prävention“ gründen, bestehend aus je einem Teilnehmer der Bad Saulgauer Schulen sowie einem Elternvertreter. Weitere Experten werden bei Bedarf hinzugezogen. Ziel sei die Vorbereitung und Durchführung einer zentralen Veranstaltung pro Schuljahr. Momentan seien Gewalt, Mobbing und Sexting in den sozialen Medien besonders akut, sodass man dieses Thema vorrangig angehen möchte.