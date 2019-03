Der 24. Politische Aschermittwoch der Grünen 2019 in Biberach wird nicht in die Geschichte eingehen aufgrund seiner pointierten oder derben Abrechnung mit den parteipolitischen Gegnern. Die beiden Redner, Bundesvorsitzender Robert Habeck und Ministerpräsident Winfried Kretschmann, stellten diesmal das große Ganze in den Mittelpunkt: die Sorge um den Erhalt eines gemeinsamen Europas, den Kampf gegen den Populismus oder die Vermeidung einer Klimakatastrophe.