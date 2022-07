Gerd Miller holt zwei Medaillen

Bei den Landesmeisterschaften im Sommerbiathlon des Württembergischen Schützenverbands in der Disziplin Luftgewehr in Ulm-Dornstadt - gleichzeitig Qualifikation für die deutsche Meisterschaft - hat sich der Wolfartsweiler Sommerbiathlet Gerd Miller gleich zwei Medaillen in den Disziplinen Sprint und Massenstart geholt.

Im Sprint, der am Vormittag stattfand, sind Schnelligkeit und Konzentration gefragt. Über drei Laufrunden (Gesamtlänge rund drei Kilometer) und Schießeinlagen zwischen jeder Laufrunde auf fünf Klappscheiben - einmal liegend, einmal stehend - sicherte sich Gerd Miller in der Klasse Männer II dank seiner Zielsicherheit auf die Scheiben und einer starken Laufleistung Platz zwei. Im Massenstart - fünf Laufrunden und vier Schießeinlagen (2/2) holte er sich Bronze.

Neben Miller waren für den SV Wolfartsweiler Jannik Arnold, Frank Deiß, Jennifer Schneider und Karin Heinzler am Start. Bei den Frauen reichte es Karin Heinzler im Sprint mit je einem Schießfehler zu Platz fünf, dicht gefolgt von Jennifer Schneider auf Platz sieben, die sich im Stehendanschlag jedoch drei Schießfehler leistete und somit dreimal in die Strafrunde musste.

Im Massenstart erreichte Jennifer Schneider sogar Rang fünf. Ebenfalls drei Schießfehler im Stehendanschlag leistete sich Jannik Arnold im Sprint und wurde Sechster in der Schülerklasse. Im Massenstart wurde er Achter. Bei den Männern erreichte Frank Deiß im Sprint mit je zwei Schießfehlern Platz acht, im Massenstart wurde er Sechster.

Die deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon Luftgewehr finden vom 9. bis 11. September in Schmallenberg – Jagdhaus (NRW) statt. Alle Sportler vom SV Wolfartsweiler qualifizierten sich mit ihren Leistungen vom Wochenende für die Titelkämpfe.