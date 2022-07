Geparktes Auto in Bad Saulgau weist Kratzer und Delle auf

Ein geparkter Land-Rover ist am späten Donnerstagvormittag in der Hauptstraße von Bad Saulgau beschädigt worden. Nachdem das Fahrzeug außerhalb einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße abgestellt wurde, stellte der Besitzer laut Polizeibericht beim Zurückkehren am linken Kotflügel seines Autos einen Kratzer mit einer Eindellung fest. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 800 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet unter Telefon 07581 / 48 20 um Hinweise.