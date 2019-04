Der SPD-Ortsverein hat den ehemaligen Stadtrat Klaus Häußler für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Sozialdemoikarischen Partei Deutschlands geehrt. Die Ortsvereinsvorsitzende Gerlinde Frühbauer überbrachte ihm die Urkunde und die goldene Ehrennadel der Partei. Richard Gruber, der langjährige Weggefährte von Klaus Häußler, hielt die Laudatio.

Klaus Häußler war im April 1969 als Student der Betriebswirtschaft in München in die SPD eingetreten. Die Studentenbewegung hatte ihn politisch sensibilisiert und geprägt. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der Industrie kam Klaus Häußler schließlich nach Saulgau an die Kaufmännische Schule. Gruber: „Hier in der oberschwäbischen Provinz, war man in den 70er-Jahren als SPD-Mitglied noch einfach nur der Sozi.“

Während er von 1985 bis 1993 als Ortsvereinsvorsitzender die Geschicke der Saulgauer SPD wesentlich mitbestimmt hat, gelangte Klaus Häußler 1988 in den Gemeinderat als Nachfolger des SPD-Urgestein Rudolf Weber. Vielen ist er aus den zehn Jahren als Stadtrat in bleibender Erinnerung. „Seine Weitsicht, sein Augenmaß und sein kaufmännisches Denken, waren sehr geschätzt“, so Richard Gruber. Er galt als ein sachkundiger, wortgewaltiger und kämpferischer Vertreter der Bürgerschaft. Über Fraktionsgrenzen hinweg war Klaus Häußler hochgeschätzt.

Richard Gruber hob hervor, dass aus der Gemeinderatszeit Klaus Häußlers insbesondere noch die „Häußler-Klausel“ bis heute Bestand habe. Sie besagt, dass die Vergabe von städtischen Grundstücken nach einem Punktesystem gemessen an sozialen Gesichtspunkten erfolgen solle und nicht allein nach Zahlungskräftigkeit. Standfest wie im Gemeinderat war Klaus Häußler auch in seinem Entschluss, nach zehn Jahren nicht mehr zu kandidieren. In den folgenden Jahren stand er noch in vielen Debatten und Diskussionen mit Anregungen und auch mit Vorträgen der Saulgauer SPD zur Verfügung und ist bis heute im Ortschaftsrat Bolstern aktiv.