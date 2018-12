Gemeinsam singen und bescheren statt alleine vor dem Fernseher sitzen

Den Heiligen Abend mit Familie und Freunden zu verbringen, ist für viele eine Selbstverständlichkeit. Aber längst nicht für alle. Deshalb haben sich in Bad Saulgau mehrere Bürger zusammengetan und alle, die an diesem Abend nicht alleine sein wollten, in das katholische Gemeindehaus eingeladen.

Ein schön gestaltetes Programmblatt liegt auf den festlich geschmückten Tischen. Los geht’s bereits nachmittags mit Kaffee und Kuchen und Weihnachtsliedern, die von Kindern des Organisationsteams vorgetragen werden. Zum Organisationsteam gehören Nurcan Mengüc, Esther und Erbil Köse, Jasmin Atik, Grit Uzundere, Andrea Thomma und Sinem Köse. Es sind überwiegend türkische Familien, die sich zusammengetan und das weihnachtliche Programm auf die Beine gestellt haben. Für Nurcan Mengüc eine Selbstverständlichkeit. „Wir sind doch über mehrere Generationen in die jeweils andere Kultur und Traditionen hineingewachsen“, sagt sie. Auch bei ihr Zuhause wird in der Weihnachtszeit alles schön geschmückt.

Besuch der Weihnachtsmesse

Und sie erwähnt Freunde, die dem christlichen Glauben angehören und gleichzeitig den Ramadan, den muslimischen Fastenmonat, respektieren und mehr darüber wissen wollen. „Das verschmilzt ineinander und wächst zusammen“, so ihre Beobachtung – und sie freut sich darüber. Als Mitarbeiterin bei der Sozialstation weiß sie, dass an diesem Abend „sehr sehr viele“ Menschen alleine sind.

Diejenigen, die an diesem Nachmittag ins katholische Gemeindehaus gekommen sind, sind es nicht. Statt daheim zu sitzen und sich vom TV-Programm unterhalten zu lassen, wartet auf sie ein liebevoll zusammengestelltes Festprogramm. Auch ein Besuch der Weihnachtsmesse in der St. Johanneskirche am späteren Nachmittag gehört dazu.

Danach wartet ein feines Festmenü mit Flädlesuppe, Rinderschmorbraten und anderen wohlschmeckenden Gerichten. Bis in den späten Abend hinein wird gemeinsam gesungen und gespielt. Auch die Stadtmusik kommt vorbei und unterstreicht mit ihren Weisen die weihnachtliche Stimmung. Die Kinder der Organisatoren spielen eine besondere Rolle bei diesem Fest. Sie singen nicht nur klassische Weihnachtslieder, sondern lesen auch besinnliche Texte vor oder überraschen die Gäste mit Geschenktüten.

Dekan Peter Müller, Pater Shinto Kattoor, die evangelische Pfarrerin Stefanie Zerfass und Pfarrer Johannes Öhl feiern ebenfalls mit und bereichern das Miteinander an diesem Abend. Peter Müller darf sich später über ein Geschenk aus den Händen von Karl Boos von der Nikolausgilde Bad Saulgau freuen: eine Nikolaus-Ikone eines Aulendorfer Künstlers, die nun im katholischen Gemeindehaus einen „Ehrenplatz“ bekommen wird.

Viele attraktive Preise gibt es bei der Tombola zu gewinnen. Auch dieser Programmteil konnte durch zahlreiche Sponsoren erst möglich gemacht werden.