Gemeinderat beschließt das Baugebiet Am Mühlberg

Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan für das Baugebiet Mühlberg 2 in Hochberg sowie die Bauvorschriften als Satzung beschlossen. Damit ist der Weg für die Erschließung des Neubaugebiets frei. Noch einmal waren die Bedenken der Anwohner der bestehenden Straße Am Mühlberg ein Thema in der Sitzung.

Mit einer Enthaltung wurde der Bebauungsplan am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung beschlossen. Damit bekommen Bauwillige in Hochberg die Perspektive, in absehbarer Zeit im neuen Baugebiet bauen zu können. Für die Anwohner der bestehenden Straße Am Mühlberg bedeutet der Beschluss, dass Erschließungsbeiträge auf sie zukommen, vorausgesetzt, die Straße wird nicht doch noch als historische Straße anerkannt, wie es die Anwohner behaupten. Die Stadt geht davon aus, dass es sich um keine historische Straße handelt.

„Es war ein langes Verfahren, wir haben uns lange damit beschäftigt“, sagte Stadtbaumeister Pascal Friedrich. Zuletzt musste ein Gutachten über Fledermäuse nachgeliefert werden. Annähernd 60 Tiere und vier Fledermausarten sind in dem Gebiet nachgewiesen worden. Hieraus ergibt sich jetzt die Empfehlung, für die Tiere Ersatzquartiere zu schaffen. Durch die Rodung des Obstbaumbestandes verringere sich laut Gutachten das Quartierangebot der Tiere erheblich.

Der Bebauungsplan ist jetzt nicht nur beschlossen. Auch die dafür notwendigen Geldmittel sind im Entwurf des Haushaltsplans für das laufende Jahr eingeplant. „Wir haben vor, dass wir im Herbst mit der Erschließung anfangen“, sagt Thomas Schäfers von der Stadtverwaltung.

Zweifel am Bedarf

Wesentlichen Kritikpunkt der Anwohner am neuen Baugebiet: Die Stadt habe sich nicht mit ausreichendem Nachdruck um Bauplätze durch eine Verdichtung von bestehenden Wohngebieten und im Ortskern gekümmert. Außerdem bezweifeln die Anwohner, dass es in Hochberg überhaupt ein öffentliches Interesse „an der Ausweisung zusätzlicher Wohnbebauung“ gibt. Begründet wird dies mit dem Fehlen von Infrastruktureinrichtungen wie Kindergarten, Schule und Einkaufsmöglichkeit. Es gebe im Stadtteil Hochberg zwar einige Baulücken, die bevorzugt bebaut werden sollten, konstatiert die Verwaltung in ihrer Stellungnahme: „Allerdings besteht die Schwierigkeit darin, diese Grundstücke zu erwerben.“ Bei der Bedarfsabschätzung für weiteres Bauland im Außenbereich und der Bewertung des Leerstands im Ortskern beruft sich die Stadt auf die entsprechenden Beratungen und Entscheidungen des Ortschaftsrates. Die Stadtverwaltung selbst geht ebenfalls von einem hohen Bedarf an Bauland in den Stadtteilen aus, weil die Anfragen nach Grundstücken auch in der Kernstadt „exorbitant hoch“ seien. Mit zusätzlichem Bauland in der Kernstadt und in den Ortschaften decke die Verwaltung „überwiegend den örtlichen Bedarf“.

Die Anwohner sind nicht bereit, „Flächen zum Ausbau und der Herstellung der geplanten Erschließungsstraße zu veräußern“. Hier ist der Stellungnahme der Stadt lapidar. „Dies ist der Verwaltung bekannt und wird zur Kenntnis genommen.“ Nach Recherchen der Schwäbischen Zeitung handelt es sich um 85 Quardratmeter. „Wir hoffen in dieser Frage auf eine Einigung“, sagt Thomas Schäfers auf Anfrage. „Ortsverwaltung und Ortschaftsrat haben sich sehr wohl Gedanken gemacht um die innerörtliche Entwicklung“, betonte die Hochberger Ortsvorsteherin Andrea Schneider nach der Kritik der Anwohner. Ebenso wies sie den Vorwurf zurück, es gebe in Hochberg keine Nachfrage nach Bauplätzen. Vielmehr gebe es Interessierte,die bauen möchten. „Da begleiten wir die Familien“, so Andrea Schneider.

Wolfgang Lohmiller (Grüne) - er enthielt sich bei der Abstimmung – konnte der Anregung, dass Baulücken und Leerstände zuerst bebaut werden sollten, dennoch einiges abgewinnen. Bürgermeisterin Doris Schröter hielt dem entgegen, dass „wir vorbildlich sind, was das anbelangt“.