Gemälde spiegelt das kommunale Selbstbewusstsein

Bürgermeisterin Doris Schröter und Kulturamtsleiter Andreas Ruess haben kürzlich den Künstler Norbert Stockhus in seinem Atelier in Sulz-Glatt am Oberen Neckar besucht, der im Auftrag der Stadt an einem Gemälde für Bad Saulgau arbeitet.

Norbert Stockhus, der 2016 eine große Ausstellung in der Städtischen Galerie Fähre hatte, zählt zu den führenden Künstlerpersönlichkeiten im oberen Neckarraum und nimmt laut einer Pressemitteilung der Stadt als bekennender Realist eine Sonderstellung in der zeitgenössischen Kunstszene ein. Er wurde bekannt durch seine surreal-hyperrealistischen Bilder – Porträts und Landschaften – sowie durch seine imposanten Städtebilder, mit denen er in souveräner Manier an die Alten Meister anknüpft. In teilweise mehrjähriger Arbeit hat der Künstler in einem aufwendigen Verfahren anhand von historischen Darstellungen und Luftaufnahmen Darstellungen von Rottweil, Haigerloch, Horb und anderen Städten geschaffen, die auf einzigartige Weise die Besonderheiten und das Selbstbewusstsein der Städte zum Ausdruck bringen.

Nach der Fähre-Ausstellung von Stockhus ist so die Idee entstanden, mit Unterstützung der Kinzelmannstiftung und Bürgerstiftung zum Jubiläum 2019 den Künstler mit der Fertigung eines Stadtgemäldes von Bad Saulgau zu beauftragen. Aufgrund einer schweren Erkrankung aber war es dem Maler nicht möglich, das Bild rechtzeitig fertigzustellen.

Schröter und Ruess konnten sich nun selbst vor Ort ein Bild über den Fortgang der Arbeiten machen. Bis auf einen kleinen Part am oberen Bildrand ist das 1,80 mal 2,40 Meter große Stadtporträt weitgehend fertig und wird Ende des Jahres in der Fähre dann erstmals öffentlich gezeigt. Die beiden Atelierbesucher waren sichtlich beeindruckt von der handwerklichen Meisterschaft und dem Einfallsreichtum des Künstlers, der im Gemälde mit Fiktion und Wirklichkeit spielt und damit weit über eine „normale“ Stadtansicht hinausgeht. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen jetzt schon gespannt sein, wie das üppige und voller Details gemalte Gemälde in fertigen Zustand aussehen wird: Ein Nachklang zum Stadtjubiläum, der dauerhaft an dieses Ereignis erinnert.