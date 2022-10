Gelungener Herbstbasar in Fulgenstadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 24. September war es wieder so weit. Der Elternbeirat des Kindergartens St. Josef Fulgenstadt veranstaltete seinen seit Jahren in der Umgebung etablierten Herbstbasar.

Unser Dank gilt den vielen treuen VerkäuferInnen, allen neuen VerkäuferInnen und vor allem den VerkäuferInnen, die kurzfristig für freigewordene Tische eingesprungen sind. Verkauft wurde alles rund ums Kind, wie zum Beispiel Kleidung und Spielzeug. Aber auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Dank der fleißigen Eltern konnten leckere Kuchen, Torten und Waffeln angeboten werden. So konnten sich alle über die zahlreichen EinkäuferInnen freuen.

Nicht verkaufte Kleidung und Spielsachen konnten wieder gespendet werden und wurden dem Diakonieladen Bad Saulgau übergeben. Der gesamte Erlös des Basars kommt direkt den Kindergartenkindern zugute. So wurde die Gelegenheit genutzt und neue Verkleidung für die Puppenecke beim Basar eingekauft. Die Kinder erfreuen sich nun an einem Polizisten, Feuerwehrmann, Pirat, Ritter und Drachen.

Am 18. März findet der nächste Basar statt. Der Elternbeirat und der Kindergarten freuen sich wieder auf viele VerkäuferInnen und EinkäuferInnen.