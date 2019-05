Der FC Ostrach muss am Samstag, 15.30 Uhr, beim SV Kehlen antreten. Die Kehlener sind so etwas wie der Lieblingsgegner der Schwarz-Weißen. Denn seit 2015 ist der SV Kehlen gegen den FC Ostrach sieglos. Sprich: Für die Zebras sprangen in den letzten sechs Partien immer Punkte raus.

Nach der Heimniederlage gegen den Meister aus Berg will Ostrach nun beim Tabellenfünften den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen. Die Partie gegen den Tabellenführer vergangenes Wochenende war einseitig. Die schnelle 2:0-Führung spielte den Bergern in die Karten und die Ofentausek-Elf ließ nie einen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen wird.

In Kehlen wollen die Schwarz-Weißen nun diese Pleite wettmachen. Der Gastgeber liegt mit 41 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Nach einer starken Vorrunde, nach der die Elf sogar im Dunstkreis der Aufstiegsrelegation lag, startete die Elf von Trainer Michael Steinmaßl äußerst schlecht ins neue Fußballjahr. Nur ein Punkt aus sechs Partien, das war zu wenig, um Ambitionen nach oben zu haben. Zuletzt zeigte sich Kehlen aber wieder erstarkt und ist seit fünf Begegnungen ohne Niederlage. Insgesamt datiert der letzte Kehlener Sieg aus dem September 2015, seither gab es vier Ostracher Siege und zwei Unentschieden. Die Hausherren wollen ihren fünften Platz behaupten und weiter an ihrer guten Heimbilanz arbeiten.

Im Hinspiel trennten sich beide torlos. Für die Buchbühlkicker ist Kehlen ein gutes Pflaster. Fünfmal traten die Ostracher in der Liga bislang dort an. Nur beim ersten Aufeinandertreffen, in der Saison 2013/14, gab es eine Niederlage. Danach gewann Ostrach dreimal in Folge, vergangene Saison gab es ein 2:2. Ostrach-Trainer Timo Reutter möchte die 40-Punkte-Marke so schnell wie möglich erreichen. Dafür gilt es in Kehlen dreifach zu punkten. „Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann können wir den Klassenerhalt vielleicht schon in Kehlen feiern“ gibt sich Reutter optimistisch. Für dieses Unterfangen muss die Leistung des vergangenen Wochenendes aber aus den Köpfen der Spieler raus, die andererseits die taktischen Anweisungen der Trainer unbedingt einhalten müssen. Verzichten muss das Trainer-Duo Reutter/Söllner weiter auf Johannes Irmler. Seine Verletzung ist schwerwiegender als gedacht. Ob er in dieser Saison nochmal aufläuft ist sehr fraglich. Auch die jungen Offensivspieler Mirko Schiemann und Samuel Guglielmo sind angeschlagen. Gabriel Fischer kehrt wieder zurück ins Team der Zebras und wird für Schwung im Offensivspiel sorgen.

Aktuell ist Kehlen seit mittlerweile fünf Spielen ungeschlagen – und wenn es nach der Vorstellung von Trainer Michael Steinmaßl geht, soll diese Serie noch weiter ausgebaut werden. Zuversichtlich stimmt ihn, dass er mit Maxi Rieber, Johannes Beier und Jonas Klawitter drei Spieler wieder zur Verfügung hat, die im letzten Spiel gegen Straßberg gefehlt haben.