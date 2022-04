Gelernter Metzger schnappt Ladendieb mit Griff an den Hals

Er war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort: Enrico Altermann hat vor etwas mehr als einem Jahr in Bad Saulgau einen Ladendieb auf der Flucht gefasst. Für sein vorbildliches Verhalten wird er am 5. Mai mit dem Zivilcouragepreis des Landkreises Sigmaringen ausgezeichnet.

Enrico Altermann wohnt mit seiner Ehefrau Petra in Riedhausen. Zum Einkaufen fährt das Ehepaar in der Regel nach Bad Saulgau – so auch am Nachmittag des 30. März 2021, als das Auto auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums Salgo in Bad Saulgau stand. Petra Altermann kaufte im Discounter ein, während ihr Mann auf dem Parkplatz im Auto auf sie wartete.

Just in dem Moment, als Petra Altermann vom Einkaufen zurückkehrte und sich hinter das Steuer saß, um wieder nach Hause zu fahren, beobachtete Enrico Altermann, wie ein Mann aus einem Drogeriemarkt rannte und eine Mitarbeiterin ihm hinterher. Für Enrico Altermann war sofort klar: „Der Mann hatte etwas gestohlen und wollte abhauen.“

Er packt kräftig zu

Die Mitarbeiterin des Drogeriemarkts kam dem zum Tatzeitpunkt 29-Jährigen nicht mehr hinterher. Die Verfolgung übernahm aber statt ihr das Ehepaar Altermann – und zwar im Auto, das dem Dieb unauffällig folgte. „Ich habe nicht darüber nachgedacht, was mir und meiner Frau passieren könnte, sondern nur daran, den Mann aufzuhalten“, sagt der 56-Jährige.

Er ist gerannt wie ein Hase. Enrico Altermann

Etwa einen Kilometer habe sich der Dieb mit seinem Rucksack vom Tatort Richtung Moosheim entfernt. „Er ist gerannt wie ein Hase“, sagt Altermann. Als sich der 29-Jährige offenbar in Sicherheit gefühlt hatte und außer Puste normal weiterging, fuhr Petra Altermann mit dem Auto so nah wie möglich an den Dieb heran, der das Auto immer noch nicht bemerkt hatte. Nur ein paar Meter waren das Auto und der Dieb voneinander getrennt. „Ich bin ausgestiegen und habe ihn von hinten mit meiner Hand am Hals gepackt“, sagt Altermann.

Und Enrico Altermann kann als gelernter Metzer kräftig zupacken. Der etwa gleich große Dieb mit sportlicher Figur habe keine Chance gehabt, sich zu wehren. Zu überrascht war er wohl, dass er verfolgt wurde. Trotzdem wusste Altermann nicht, ob der Mann bewaffnet war, wozu er überhaupt fähig war. „Da darfst du keine Angst haben“, so Altermann.

Diebesgut im Wert von 300 Euro

Mit der Hand im Genick brachte Altermann den Dieb den Fluchtweg zu Fuß zurück in den Drogeriemarkt im Salgo-Center. Der Dieb konnte sich nicht wehren, wusste, was ihm blühen würde, wenn die Polizei ihn festnimmt.

„Er wollte mir deshalb den ganzen Inhalt aus seinem Rucksack geben, wenn ich ihn laufen lasse“, ergänzt Altermann. Wie sich erst bei den späteren Ermittlungen herausstellte, hatte der 29-Jährige zuvor im Drogeriemarkt in der Fußgängerzone Ware gestohlen – Kopfhörer, Parfüm und vieles mehr in einem Gesamtwert von etwa 300 Euro.

Solche Sachen müssen einfach bestraft werden. Enrico Altermann

Doch bei seinem zweiten Diebstahl im Salgo-Center war der 29-Jährige an den Falschen geraten. Enrico Altermann war früher selbst in einem Discounter beschäftigt, wo er selbst schon Ladendiebe überführte – einmal, weil ein Kunde Bier in seinem Rucksack mitnehmen wollte, ein anderes Mal, weil ein Kund versuchte, heimlich Ware unter seinem Oberteil aus dem Discounter zu schaffen, ohne sie zu bezahlen. „Solche Sachen müssen einfach bestraft werden“, so Altermann.

Schnelle Auffassungsgabe

Enrico Altermann brachte den 29-Jährigen zurück in den Drogeriemarkt im Salgo-Center, wo die Mitarbeiterin nicht mehr damit gerechnet hatte, dass der Dieb erwischt wird. Die Mitarbeiterin rief die Polizei, die kurze Zeit später den Täter festnahm. Für Altermann war das Thema damit erledigt. „Ich habe das getan, was ich tun musste“, sagt er. Der Drogeriemarkt schenkte ihm später als Dankeschön einen Einkaufsgutschein.

Am Donnerstag, 5. Mai, wird er für seine Zivilcourage nochmal geehrt. „Das war ein sehr mutiges Verhalten von ihm“, sagt Daniela Baier, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg. Er habe in dieser Situation nicht weggeschaut und eine extrem schnelle Auffassungsgabe gehabt, so Baier.

„Ich würde wieder so handeln“, sagt Enrico Altermann, der mit seiner Frau zur Preisverleihung ins Landratsamt nach Sigmaringen fährt – dieses Mal hoffentlich ohne die Verfolgung eines Ladendiebs.