Gegen Berg muss alles passen

Der FV Altheim steht am heutigen Samstag vor einer hohen Auswärtshürde. Gegner ist ab 16 Uhr der TSV Berg, der zuletzt - nach einer durchwachsenen Leistung in Ostrach - zu Hause gegen Ravensburg II, eine der Mannschaften der Stunde in der Liga, überzeugte.

„Wir müssen, um etwas Zählbares mitzubringen, einen optimalen Tag erwischen“, ist sich Zoran Golubovic, Trainer des FV Altheim, im Klaren darüber, welcher Gegner da wartet. Doch die Altheimer haben ein Problem: Die beiden etatmäßigen Innenverteidiger fehlen, Wendelin Spitzfaden aus privaten Gründen, Fabian Springer weil sich seine Oberschenkelverletzung verschlimmert hat. Außerdem fehlt Alexander Kienle rotgeserrt nach seinem Platzverweis im Oberzell-Spiel und Sebastian Gaupp, der nach Kienles Platzverweis eins nach hinten, in die Kette rückte, droht auszufallen. „Er ist im Spiel gegen Oberzell umgeknickt und hat Probleme. Über seinen Einsatz werden wir kurzfristig entscheiden“, sagt Golubovic.

So bleibt mit Jonathan Guth nur ein etatmäßiger Innenverteidiger übrig. „Joni hat ja auch schon sehr gute Spiele gemacht. Er kann das und ist ein Kandidat für diese Position. Neben Guth könnte Philipp Maier spielen, der im Laufe der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Oberzell, als Golubovic auf Dreierkette umstellte, ja auch schon nach innen rückte. „Natürlich müssen wir da improvisieren, aber bereits in der gesamten Saison haben die Spieler, die reinkamen, auch auf für sie ungewohnten Positionen alles gegeben und engagiert gespielt.“ Außerdem gehe man ja ohnehin nicht in jedes Spiel mit derselben Besetzung, sondern orientiere sich auch am Gegner.

So zeigte Berg vor zehn Tagen in Ostrach, dass es mit einer eng gestaffelten Deckung im Zentrum nicht oder nur sehr schwer zurecht kommt. Zwar hatte Berg, wie schon im Hinspiel in Altheim, mehr vom Spiel, trotzdem verließen sowohl Ostrach als auch Altheim den Platz zu Hause mit einem Punkt. „Und Berg will gegen uns gewinnen, auch weil sie am Wochenende danach dann ein echtes Topspiel gegen Laupheim haben“, sagt Golubovic, der nicht glaubt, dass die Mannschaft von Oliver Ofentausek, mit dem Golubovic einst wesentliche Schritte in der Trainerausbildung absolvierte,, den FV Altheim unterschätzt. „Auf den ersten Blick könnte man das vielleicht meinen, aber nein, das wird nicht so sein“, sagt Altheims Trainer.

Bei Berg sind Sabrin Sburlea und Silvio Battaglia wieder im Training, absolvierten zuletzt Kurzeinsätze. Fehlen wird Bergs Dauer(b)renner Andreas Kalteis (privat). Eine Frage will Ofentausek noch klären: „In welchem System werden wir spielen?“ Da wird er sich auch von der Qualität des Gegners im Umschaltspiel leiten lassen. Das Hinspiel hat er noch im Kopf: „Auch wenn wir dominant waren, es war ein glücklicher Punkt.“