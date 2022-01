Gefährliches Spiel mit Schachtdeckeln

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird sich derjenige verantworten, der auf dem Festplatz mehrere Schachtdeckel ausgehoben hat. Das meldet die Polizei am Donnerstag. Ein Autofahrer, der dies am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr zu spät erkannte, fuhr in einen der offen stehenden Schächte. An seinem Opel entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der 19 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Personen, die Hinweise zur der Tag werden erbeten unter Telefonnummer 07581/48 20 zu melden.