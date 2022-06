Gedenken an Karl Strigel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Oktober 2020 verstarb der langjährige Sänger des Liederkranzes Karl Strigel. Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnten die Sänger des Liederkranzes Bolstern ihren Sangeskollegen damals nicht auf seinem letzten Weg begleiten. Dies holten sie nun nach und gedachten seiner an seinem Ruheplatz im Bestattungswald Frankenbuch an einem sonnigen Sommerabend mit einer Gedenkstunde. In Anwesenheit einiger seiner Familienmitglieder und Freunde erinnerte Vorstand Roland Burth an die vielfältigen Verdienste in der 66-jährigen aktiven Zeit von Karl Strigel. Mit Liedern, die Karl Strigel gerne gesungen hat, wie „Es löscht das Meer die Sonne aus“, „Bajazzo“ und die „Bergheimat“ ließen die Sänger unter der Leitung von Ursula Jankowski die gemeinsame Zeit mit Sangeskollegen Karl gesanglich Revue passieren. Das abschließende gemeinsam gebetete „Vater unser“ galt nicht nur ihm, sondern auch seinen Brüdern Anton und Paul Strigel, die ebenfalls als Sänger die Geschichte des Männerchores geprägt haben, und dem weiteren Bruder Josef Lorinser aus Bondorf, der erst vor wenigen Tagen verstorben ist.