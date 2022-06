Gautrachtentag in Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Gautrachtentag des Bodensee- Heimat- und Trachtenverbandes fuhren die Saulgauer Trachtlerinnen und Trachtler am Samstag, 25. Juni ins schöne Lindau. Der ansässige Heimat- und Trachtenverein „D’bayr. Bodenseer Lindau“ feierte zeitgleich sein 115-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsfest. Bereits um 9.30 Uhr fand die ökumenische Festmesse in St. Stephan statt. Im Anschluss marschierten die bunten Trachtenträger/innen begleitet vom Musikverein Lindau/Aeschach über die Insel zum Hafen. Hier wurde das Trachtenfest von der Lindauer Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons und Gauvorstand Werner Halder eröffnet. Es standen im Verlauf auf mehreren Bühnen verschiedene Darbietungen statt. Der Heimat- und Trachtenverein aus Saulgau hatte die Ehre an einer Trachtenmodenschau mit Vorstellung der Trachten aus dem Verbreitungsgebiet Oberschwaben/Allgäu/Bodensee mitzuwirken und sich zu präsentieren. Weiterer Programmpunkt mit Beteiligung der Saulgauer war abermals das Aufführen verschiedener schwäbischer und schweizer Volkstänze mit der gemischten Tanzgruppe des Gauverbands. Das Gaufest, welches bis in den Abend hinein ging, endete für die Saulgauer Vertreter bei Kaffee und Kuchen in der festlich geschmückten Halle in Oberreitnau. Gestärkt und zurück in Bad Saulgau ging es für die Beteiligten weiter. Am Abend fand noch das Patrozinium der Kirchengemeinde St. Johannes und zeitgleich der Jahrtag von Bürgerwache und Stadtgarde zu Pferd Saulgau statt. Hierbei waren die Trachtenfrauen in gewohnter Weise beim anschließenden Stehempfang im Einsatz. Ein herzlicher Dank an alle Mitglieder für ihren treuen Einsatz für Heimat, Brauchtum, Traditionen und Kultur.