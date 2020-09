Gastronomen appellieren an Vernunft der Gäste

Aufgrund anhaltend hoher Infektionszahlen wollen Bund und Länder die Corona-Regeln verschärfen. Davon betroffen sind auch die Bad Saulgauer Gastronomen, die bei der Registrierung ihrer Gäste auf die korrekten Angaben von Kontaktdaten achten sollen. In Gaststätten dürfen zudem höchstens 50 Menschen gemeinsam feiern, wenn es im Landkreis binnen sieben Tage mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gibt. „Wir machen nicht gerade einen Freudensprung“, sagt Frank Selbherr, Inhaber des Wirtshauses Paradies.

Dieser Umsatz ist futsch: Eine Weihnachtsfeier im Wirtshaus Paradies mit etwa 80 Mitarbeitern eines Betriebs ist bereits storniert worden. Mit weiteren Absagen in dieser Größenordnung muss Selbherr rechnen. Er trägt es aber mit Fassung. „Das Geschäft läuft inzwischen wieder ganz ordentlich.“ Arbeitskollegen essen zu Mittag, der Stammtisch trifft sich abends auf ein Bierchen. Allen Gästen gemeinsam sind die Angaben zur Person, um die Infektionskette nachverfolgen zu können. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann echauffierte sich, „dass die Hälfte der Adressen in Wirtshäusern nicht nachverfolgbar ist“. Zu oft füllten Gäste die Zettel mit Phantomnamen wie Donald Duck oder Peter Pan. Der Gast soll dafür in Zukunft mit einem Bußgeld von 50 Euro bestraft werden.

Und deshalb sollen die Gastronomen künftig die Angaben auf Glaubwürdigkeit und Richtigkeit prüfen. „Wir machen das eh schon so gut wie möglich“, sagt Selbherr. Die Formel lautet ganz einfach – ohne Registrierung kein Sitzplatz, den der Gast vom Personal zugewiesen bekommt. Probleme mit falschen Angaben gab es selten. „Unser Gäste sind sehr gewissenhaft“, sagt Selbherr, der die Auflage aber verstehen kann, „weil es um die Nachverfolgung geht“. Selbherr geht aber nicht so weit, dass er im Zweifelsfall den Personalausweis verlangt, um den Gast zu kontrollieren. „Es ist der falsche Weg, dass die Politik diese Verantwortung auch noch auf die Gastronomen überträgt“, ergänzt Selbherr. Er habe aufgrund der vielen Auflagen mehr Arbeit und mehr Aufwand, den er mit mehr Personal bewältigen muss. Hatten vor Corona beim Mittagstisch zwei Mitarbeiter gereicht, sind es inzwischen drei. Dass seit Mittwoch wieder Maskenpflicht in den Gaststätten herrscht, erschüttert ihn nicht. „Ich hoffe, dass sich die Gäste davon abschrecken lassen.“

Auch im Café Kostbar am Marktplatz schauen die Mitarbeiter darauf, ob die Gäste sich korrekt in die Liste eintragen, bevor sie nach vier Wochen geschreddert wird. „Bei uns läuft das vorbildlich mit der Registrierung“, sagt Pächter Andreas Lorinser. Aber es gebe immer ein paar schwarze Schafe, die falsche Angaben machen würden. „Zu 100 Prozent schafft man das nicht“, so Lorinser. Schwierig werde die Nachverfolgung dann, wenn ein fremder Gast sich mit Klaus Müller und falscher Adresse in die Liste einträgt, in Wahrheit aber ganz anders heißt. Lorinser sieht seine Rolle aber nicht darin, die Gäste zu kontrollieren, indem sie ihren Personalausweis vorzeigen müssen. „Wir sind Gastronomen, keine Polizisten.“ Er appelliert deshalb an die Vernunft und das Gewissen der Gäste, korrekte Angaben zu machen. Nach dem Lockdown sei die Anzahl der Gäste wieder deutlich gestiegen, die Sommermonate seien gut gewesen. „Wir bleiben standhaft. Es nützt ja nichts, ständig zu meckern“, ergänzt Lorinser, dessen Großteil der Gäste bereits vor der erneuten Pflicht die Maske trage, wenn das Café betreten wird.

Andrea Friedmann, die Wirtin im Gasthaus Sternen, findet die Einhaltung der Regeln für wichtig. Das Gleiche, so glaubt sie, gelte auch für ihre Gäste. Die würden die Zettel mit Namen, Datum, Uhrzeit und Telefonnummer sorgfältig ausfüllen. „Ich habe verständnisvolle Gäste.“ Einen Gegner der Schutzmaßnahmen hatte sie bisher nicht in ihrem Lokal. Am Stammtisch zählt sie dennoch bei großen Runden ab. Dort dürfen nicht mehr als 20 Gäste aus verschiedenen Haushalten Platz nehmen. Mit einem möglichen Alkoholverbot will sie gelassen umgehen: „Dann biete ich ein Vesper mit alkoholfreiem Bier oder mit Saft an.“ Ob mit oder ohne Alkohol: Die Leute wollen einfach wieder raus und sich treffen.

„Wladimir Putin“, „Erdogan“, „Charly Chaplin“, „Roger Moore“ und „Dick und Doof“ hatten Gäste bei Christian Pfeifer im Gasthaus Bohnenstengel schon als Namen angegeben. Künftig wird der Wirt da genauer sein. „Früher habe ich die Zettel nur eingesammelt, jetzt werde ich sie mir anschauen.“ Auch die Fußballspiele über Sky wird es weiterhin im Bohnenstengel geben. Mit der Beschränkung von 20 Gästen pro Tisch habe er gegenüber normalen Zeiten dennoch ein Drittel weniger Fußballfans in seinem Lokal.