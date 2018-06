Gaspreis sinkt zum fünften Mal hintereinander

Die Stadtwerke Bad Saulgau haben zum fünften Mal in Folge den Gaspreis gesenkt. Gleichzeitig betonte Martin Träger, Vertriebsleiter der Stadtwerke, in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass die Zeit der Nachlässe bei Gas ab nächstem Jahr zu Ende gehen könnte. Diesmal kommen Gaskunden in den Genuss einer Preissenkung von 0,29 Cent brutto je Kilowattstunde. Der Gemeinderat beschloss die Änderung für den Basistarif.

Beim Vertragstarif TreueGas werden die Stadtwerke einen Marktpreis festlegen. Dabei ist der Beschluss des Gremiums nicht erforderlich. Träger versprach auch hier Preisnachlässe in ähnlicher Höhe.

Bei der Preissenkung für 2018 wichen die Stadtwerke von der sonst üblichen Vorgehensweise ab. Statt des Technischen Ausschusses beriet der Gemeinderat die Preisänderung. Ein weiteres Novum: Die Stadtwerke informierten die Kunden nicht, wie gewohnt, mindestens sechs Wochen vor Inkrafttreten der Änderung. Der Gemeinderat beschloss die Preisanpassung vielmehr rückwirkend zum 1. Januar. Martin Träger selbst bezeichnete das Verfahren als „formal nicht ganz sauber“. Es mache aber wenig Sinn, die Frist für die Ankündigung einer Preissenkung einzuhalten. Dann könnten die Kunden frühestens am 1. April von den abgesenkten Preisen profitieren. Zu dieser Zeit gehe in der Regel die Heizsaison zu Ende. Die Folge: Die Kunden hätten von der Preissenkung praktisch nichts mehr. Laut Träger war eine verlässliche Kalkulation zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich: „Die Bundesnetzagentur hat Bestandteile der Netzentgelte noch kurzfristig geändert.“

Bei diesem Kostenfaktor des Gaspreises handelt es sich um den Preis, den die Stadtwerke für die Nutzung des Netzes bezahlen, damit der Transport des Gases vom Lieferanten zur Übergabe an die Stadtwerke gewährleistet werden kann. Ersparnisse bei diesen Nutzungsentgelten sowie bei den Allgemeinkosten und beim Einkauf des Gases schufen Spielräume für die Preissenkung. Positiv wirke sich auch aus, dass für 2018 keine Bilanzierungsumlage erhoben werde, so Träger.

4,5 Prozent Ersparnis

Die Kalkulation ergibt eine Reduzierung von 0,29 Cent je Kilowattstunde brutto (netto 0,24 Cent). Bei einem normalen Haushalt mit einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden im Jahr, entspreche das einer Ersparnis von um die 4,5 Prozent, sagte Martin Träger auf Anfrage.

Doch der Vertriebschef machte wenig Hoffnung, dass es so weiter gehen wird: „Vermutlich wird das die letzte Preissenkung sein. Schon jetzt ist absehbar, dass der Trend sinkender Gaspreise zu Ende geht. Tendenziell steigen die Beschaffungskosten wieder an.“ 2018 geben die Stadtwerke die Kosteneinsparungen weiter. Andere Gasversorger in der Region würden die Preise angesichts der erwarteten Preisentwicklung konstant halten, so der Vertriebsleiter.