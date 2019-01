Gasaustritt aus Auto sorgt für kritische Situation im Wuhrweg

Die Feuerwehr Bad Saulgau hat am Dienstagabend gegen 16.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen und gefährlichen Einsatz im Wuhrweg in Bad Saulgau ausrücken müssen. Der Halter eines mit Autogas (LPG) betriebenen Autos, das in der offenen Garage stand, hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er zischende Geräusche aus seinem Auto und Gasgeruch wahrgenommen hatte. „Er war unsicher und hat deshalb angerufen“, sagte Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. Tatsächlich konnte ein Gasaustritt aus dem Auto festgestellt werden. Die Situation war laut Stadtbrandmeister sehr kritisch: „Es handelte sich um ein wirklich gefährliches und zündfähiges Luft-Gas-Gemisch“, so Dumbeck. Eine Kleinigkeit wie ein Handy oder ein vorbeifahrendes Auto hätte genügt, um dieses Gemisch zu entzünden. Die Polizei forderte Anwohner über Lautsprecher auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um das Eindringen des Gases in Wohnräume zu verhindern. Auf eine Evakuierung konnte so verzichtet werden. Die Straße wurde aber großflächig abgesperrt. Die Feuerwehrleute führten Messungen durch und entlüfteten Auto und Garage. Da Autogas schwerer als Luft ist, musste die Feuerwehr auch die Kanalisation im Bereich Wuhrweg, Goethestraße und Landhausstraße überprüfen. Die Feuerwehr-Abteilung Bad Saulgau war mit sieben Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort, dazu die Abteilungen Fulgenstadt und Wolfartsweiler mit einem Fahrzeug und weiteren sechs Einsatzkräften. Das DRK war mit einem Rettungswagen sowie mit einem Krankenwagen im Einsatz. Der Erste Beigeordnete der Stadtverwaltung, Richard Striegel, machte sich vor Ort ein Bild von der Situation. Ein Abschleppunternehmen brachte das Auto schließlich auf eine Freifläche, da nicht sicher war, ob sich im Tank noch Reste von Gas befanden.Foto: Thoams Warnack