Nach einem Gasalarm haben Feuerwehr und Polizei am Freitagabend den Bereich der Shell-Tankstelle an der Hochberger Straße in Bad Saulgau weiträumig abgesperrt. An einer Zapfsäule für Autogas war Gas ausgetreten. Laut Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck war der Alarm gegen 17.30 Uhr ausgelöst worden. Ihm folgte ein Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei, DRK sowie dem Notdienst der Stadtwerke Bad Saulgau. Gesperrt war auch die Straße nach Hochberg. Ein Mitarbeiter der Tankstelle hatte die Anlage wegen des Gasaustritts mittels Notknopf ausgeschaltet. Nachdem kein Gasaustritt mehr feststellbar war, beendete die Feuerwehr den Einsatz. Bei Redaktionsschluss war ein Notdienst von Shell auf der Anfahrt. Bis dieser die Anlage geprüft hatte, musste die Tankstellen den Betrieb einstellen. Ein Video zum Einsatz gibt es unter www.schwaebische.de/tankstelle-gas.Foto: Thomas Warnack.