Gas tritt aus einem Auto in einer Garage im Wuhrweg aus

Die Feuerwehr Bad Saulgau hat am Dienstagabend gegen 16.30 Uhr zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz im Wuhrweg in Bad Saulgau ausrücken müssen. Der Halter eines Autos, das in der offenen Garage stand, hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er zischende Geräusche aus seinem Auto und Gasgeruch wahrnahm. „Er war unsicher und hat deshalb angerufen“, sagte Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. Und tatsächlich konnte ein Gasaustritt aus dem Auto festgestellt werden. Die Situation am Dienstagabend war nicht zu unterschätzen, „weil es sich dabei um ein explosionsartiges Gemisch handeln könnte“, so Dumbeck. Die Einsatzkräfte begannen unverzüglich mit Messungen und entlüfteten anschließend das Auto und die Garage. Auf eine Evakuierung wurde verzichtet. Die Straße wurde aber großflächig abgesperrt, die Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Einsatz der Feuerwehr war am späten Dienstagabend beendet. Foto: Warnack