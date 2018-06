Gammertinger Trio löst DM-Ticket

Etwa 200 Karatekas haben an den Landesmeisterschaften in Breisach teilgenommen, um die Besten des Landes zu küren und sich dabei für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Gut auf dieses Turnier vorbereitet feierten die Gammertinger Erfolge. Joshua Martey (rechts) holte sich den Landesmeistertitel in der U21 über 84 Kilogramm. Sebastiano Nuvoli (4.v.l.) belegte Platz drei in der Jugend bis 70 Kilogramm und Luca Mekhtiev (3.v.l.) wurde Dritter in der Jugend bis 52 Kilogramm. Dieses Trio darf nun auch bei den deutschen Meisterschaften der Karatekämpfer ran. Gut gekämpft aber knapp am Podest vorbeigeschrammt sind Kimberley Le Fosse (links, Junioren) und Jasmin Herter (2.v., Jugend). Insgesamt lobte Trainer Alexej Becker (vorne) die sehr gute Mannschaftsleistung des Gammertinger Teams. Foto: Verein